فرنسي يقود دفاع النصر
التاريخ
9/2/2024 3:30:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد النصر مع المدافع الفرنسي الفرنسي محمد سيماكان، قادما من لايبزيج، لدعم خط الدفاع النصراوي، ويأتي ذلك بعد التخلص من البرازيلي أليكس تيليس.
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