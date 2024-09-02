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فرنسي يقود دفاع النصر

9/2/2024 3:30:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد النصر مع المدافع الفرنسي الفرنسي محمد سيماكان، قادما من لايبزيج، لدعم خط الدفاع النصراوي، ويأتي ذلك بعد التخلص من البرازيلي أليكس تيليس.

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