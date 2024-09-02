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العروبة يخطف مدافع المغرب

9/2/2024 3:30:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن العروبة من حسم التعاقد مع المدافع الدولي المغربي إسماعيل قندوس، بنظام الإعارة قادما من جينت البلجيكي.
وسبق للاعب المغربي صاحب الـ26 عاما أن لعب لنادي دنكارك الفرنسي وانتقل منه إلى نادي سانت جيلواز، وأخيرا جينت.
وظفر حلوة الجوف بالمهاجم الإنجليزي براد يونغ 21 سنة ليكون ضمن اللاعبين الأجانب مواليد 2003.
وأبرم العروبة تعاقدات عدة على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب، حيث نجح في ضم فواز الطريس من الخليج، وحسين الشويش من الفيحاء وإبراهيم الزبيدي من الأهلي، وفهد الرشيدي.
وعلى صعيد الأجانب تعاقد مع لاعب الفتح السابق، الإسباني كريستان تيلو، إضافة إلى الفرنسي كورت زوما.

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