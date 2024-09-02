العروبة يخطف مدافع المغرب

(MENAFN
- Al Watan)
تمكن العروبة من حسم التعاقد مع المدافع الدولي المغربي إسماعيل قندوس، بنظام الإعارة قادما من جينت البلجيكي.
وسبق للاعب المغربي صاحب الـ26 عاما أن لعب لنادي دنكارك الفرنسي وانتقل منه إلى نادي سانت جيلواز، وأخيرا جينت.
وظفر حلوة الجوف بالمهاجم الإنجليزي براد يونغ 21 سنة ليكون ضمن اللاعبين الأجانب مواليد 2003.
وأبرم العروبة تعاقدات عدة على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب، حيث نجح في ضم فواز الطريس من الخليج، وحسين الشويش من الفيحاء وإبراهيم الزبيدي من الأهلي، وفهد الرشيدي.
وعلى صعيد الأجانب تعاقد مع لاعب
الفتح السابق، الإسباني كريستان تيلو، إضافة إلى الفرنسي كورت زوما.
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