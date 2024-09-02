عباية رالي يحتفل بيوم المرأة الإماراتية وتمكين المرأة في الإمارات بالشراكة مع AWR ZEEKR

MENAFN - AETOSWire) أضاءت النسخة الرابعة من "عباية رالي" حلبة دبي أوتودروم في 24 أغسطس 2024، حيث اجتمعت أكثر من 200 امرأة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية عبر استعراض قوي للوحدة والتمكين. وأبرزت مسيرة السيارات النسائية هذه، التي نظمتها شركة "أوربت إيفنتس" Orbit Events قوة وصلابة النساء من مختلف الجنسيات، وهن يقدن بفخر مركباتهن مرتديات عباءاتهن.

وتميز هذا العام عن غيره من النسخ السابقة بغرس الإحساس بالانتماء للمجتمع والقوة الجماعية. واكتظت حلبة دبي اوتودروم بحيوية النساء الحازمات، حيث سعت كل واحدة منهن إلى ترك بصمتها الخاصة على المضمار. ومما زاد من حدة التشويق تجربة الدريفت المفعمة بالإثارة، التي صُممت للسيدات اللاتي يرغبن بالجلوس إلى جانب السائقة للاستمتاع بتجربة حماسية عالية الإثارة وشديدة السرعة.

وتضمن الرالي، الذي سلط الضوء على التزام المشاركات بإحراز التقدم والمستقبل المستدام، مجموعة رائعة من المركبات، من السيارات الخارقة الأنيقة والسيارات الرياضية إلى سيارات الدفع الرباعي 4x4 والدراجات الخارقة. وشكل الحدث أكثر من مجرد مسيرة سيارات نسائية، وإنما بياناً قوياً حول التمكين أيضاً، حيث أظهرت النساء بفخر مهاراتهن والتزامهن بمواجهة التحديات والتغلب عليها.

وخطفت "زيكر اكس" ZEEKR X، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة الفاخرة، الأضواء باعتبارها السيارة الرائدة في "عباية رالي"، الحدث المكرّس للاحتفال بالمرأة وتمكينها. وباعتبارها العلامة التجارية الرسمية للسيارات الكهربائية لهذا الحدث، تجسد "زيكر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، والتي تتولى توزيعها مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR)، روح الابتكار والتقدم. وانطلقت المسيرة النسائية بسيارة "زيكر اكس" و"زيكر 001"، مما يؤكد على التزام العلامة التجارية بالأناقة والرقي، ويسلط الضوء على مكانتها كعلامة رائدة في قطاع المركبات الكهربائية.

وقال "روبرتو كولوتشي"، مدير "زيكر" في مجموعة عبد الواحد الرستماني، قائلا: "يسعدنا أن نكون جزءاً من "عباية رالي"، الذي يعد بمثابة شهادة واحتفال بالمواهب المتنوعة والإبداع والتطلعات الطموحة للمرأة الإماراتية. من الأزياء إلى الاستكشاف والابتكار، استعرض الحدث إمكانات المشاركات اللارمحدودة، بما يتماشى تماماً مع مهمة "زيكر" و"مجموعة عبد الواحد الرستماني" لدفع التقدم والشمول. ونعتز بشكل خاص بتكريم "إيمان البستكي" لقيادتها الاستثنائية في مجال التوطين وتفانيها في تمكين المرأة الإماراتية في صناعة السيارات. ومن خلال الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات، فإننا نبني مستقبلاً تلعب فيه المواهب المحلية دوراً محورياً في تشكيل تقدم الأمة".

وقال "كانون وانغ"، المدير الإداري لدى "زيكر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في "عباية رالي" حيث يعكس هذا الحدث بشكل جميل قيمنا في زيكر – وهي قيم الابتكار والتمكين ونهج التفكير المستقبلي. لم تقتصر أهمية هذا الرالي على كونه مجرد احتفال بالسيارات ولكنه جسّد أيضاً قوة وإبداع وتصميم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في "زيكر" ملتزمون بدفع عجلة التقدم وتوفير المنصات التي تمكّن الأفراد من استعراض قدراتهم الفريدة. لقد كان عباية رالي تجسيداً مثالياً لهذا الالتزام، ويسرنا أن نكون جزءاً من مبادرة تمهد الطريق لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة".

واحتفل الحدث بيوم المرأة الإماراتية، تكريماً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. كما ضم نخبة من النساء الإماراتيات البارزات، بما في ذلك "ميثاء البلوشي"، مؤسسة "بي يو" و"أجايل كوتش". و"عبير مطروشي"، مدربة محترفة ومقدمة برامج إذاعية، و"العنود الهاشمي"، سيدة أعمال إماراتية ومستشارة، و"إيمان أحمد البستكي"، رئيس قسم التوطين في مجموعة عبد الواحد الرستماني. كما كرمت الفعالية النساء الإماراتيات الناجحات، ومن بينهن "آيات الرحمن الشعراوي"، خبيرة المخدرات في شرطة دبي النسائية، و"صفاء المهري"، أول امرأة حاصلة على كل أنواع رخص القيادة في الإمارات.

وقالت "عبير المطروشي"، مدربة محترفة ومقدمة برامج إذاعية: "إنه لشرف عظيم أن نحتفل ونكرم إنجازات المرأة الإماراتية في "عباية رالي" ويوم المرأة الإماراتية. لا يقتصر هذا الحدث على كونه مجرّد موكب سيارات، إنما يعد أيضاً بمثابة شهادة على قوتنا الجماعية ومنارة للأجيال القادمة. دعونا نستمر في كسر الحواجز وإلهام بعضنا البعض للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح".

وقالت "العنود الهاشمي"، سيدة أعمال إماراتية ومستشارة: "إن تمكين المرأة يتعلق بخلق الفرص والقيادة بشجاعة. معاً، نحن نشكل مستقبلاً يمكن لكل امرأة فيه تحقيق أحلامها وإحداث تأثير دائم".

وسلط الحدث الضوء على مجموعة متميزة من النساء الرائدات في عالم السيارات، بما في ذلك "إيمان ثاني"، راكبة دراجات نارية محترفة وشهيرة. و"نهلة الرستماني"، المرأة الإماراتية الرائدة التي تحمل رخصة سباق، و"نورا الجساسي"، سائقة رالي إماراتية. و"سيدة عائشة عاطف"، مهندسة ميكانيكية. وكان من بين المكرّمات "فوزية زهور"، أصغر امرأة تحصل على رخصة مركبة ثقيلة في الإمارات وسائقة شاحنة، و"رنا حايك"، مهندسة بارعة وميكانيكية ومؤثرة.

كما تخلل الرالي أيضاً عرضاً للأزياء المحتشمة، لتسليط الضوء على العباية بوصفها رمزاً للقوة والأناقة العصرية. ومزج هذا العرض بشكل جميل بين الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة، ليمثل احتفالاً بالهوية الثقافية مع لمسة من الفخامة والرقي.

وأُقيم الحدث بالشراكة مع "زيكر" ZEEKR ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبدعم من "كاسترول إيدج"، وشارك فيه رعاة ذهبيون من بينهم مزارع العين، والحرمين للعطور، و Amaron ، ومجموعة عبد الواحد الرستماني التجارية، والراعي الفضي Travel Wings. وشملت قائمة شركاء الدعم كلا من "تشامبيون ديجيتال"، و"ديونز صالون"، و"ريبنز آند بالونز"، و"آرايا"، و"أبيكس إيفنتس"، وشريك المياه "جيما"، وشريك الهدايا "ريتشوالز"، و"إيف روشيه"، و"سويس إيمج"، وشريك الزهور FNP، و"كافيه فل بين"، و"ذا جراند دانس أكاديمي"، و" SoCL"، و"رويال سي إنترتينمنت"، و"غيرلز مكانيك تيم"، و"سماش إيفنتس"، و"دي إكس دريفت"، و"ذا دريفت هوم"، و"كار آي دي"، و" LLOTT "، و"كار غيرلز أوف يو ايه إي".

واخُتتم "عباية رالي" باحتفاء متميز بقوة وإنجازات المرأة في دولة الإمارات، مُوحداً المشاركات من جميع مناحي الحياة، ومُستعرضاً قدراتهن على إحداث التغيير. وسلّط الحدث الضوء على الدور المحوري للنساء في المجتمع، ليحتفل بلحظة تاريخية من التمكين والوحدة.