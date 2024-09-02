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طريقة تنظيف القولون من الغازات

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. شرب شاي الأعشاب
متلك العديد من الأعشاب خصائص طاردة للغازات، مثل: الزنجبيل، واليانسون، والكمون، والشبت، والكراوية، والريحان، لذلك يُعد شرب شاي الأعشاب طريقة فعالة لتنظيف القولون.
2. تناول الكركم
يحتوي الكركم على مادة الكركمين (Curcumin) التي تُعد فعالة في تخفيف الأعراض المزعجة في الجهاز الهضمي، مثل: تراكم الغازات.
3. تناول بذور الكمون
يحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة تساعد على التخلص من الغازات.
4. مضغ بذور الشمار
يساعد مضغ بذور الشمار في تحقيق طريقة تنظيف القولون من الغازات لاحتوائها على خصائص تساعد في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، مثل: تكوّن الغازات.
5. شرب زيت القرنفل
إن شرب زيت القرنفل بعد الوجبات مفيد جدًا في التخلص من آلام الغازات عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة.
6. شرب خل التفاح
يساعد خل التفاح في تحفيز إنتاج حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، مما يساهم في تنظيف القولون من الغازات.
7. تناول البروبيوتيك
يساعد البروبيوتيك في التحسين من عملية الهضم، لذلك يعد تناوله كمكملات غذائية مفيد في طريقة تنظيف القولون من الغازات.
8. القيام بالتمارين الرياضية
تساعد التمارين الرياضية على ارتخاء عضلات الأمعاء، مما يسرّع من عملية التخلص من الغازات، بالإضافة إلى القيام باليوغا والتنفس العميق.

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