(MENAFN
- Al Watan)
1. شرب شاي الأعشاب
متلك العديد من الأعشاب خصائص طاردة للغازات، مثل: الزنجبيل، واليانسون، والكمون، والشبت، والكراوية، والريحان، لذلك يُعد شرب شاي الأعشاب طريقة فعالة لتنظيف القولون.
2. تناول الكركم
يحتوي الكركم على مادة الكركمين (Curcumin) التي تُعد فعالة في تخفيف الأعراض المزعجة في الجهاز الهضمي، مثل: تراكم الغازات.
3. تناول بذور الكمون
يحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة تساعد على التخلص من الغازات.
4. مضغ بذور الشمار
يساعد مضغ بذور الشمار في تحقيق طريقة تنظيف القولون من الغازات لاحتوائها على خصائص تساعد في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، مثل: تكوّن الغازات.
5. شرب زيت القرنفل
إن شرب زيت القرنفل بعد الوجبات مفيد جدًا في التخلص من آلام الغازات عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة.
6. شرب خل التفاح
يساعد خل التفاح في تحفيز إنتاج حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، مما يساهم في تنظيف القولون من الغازات.
7. تناول البروبيوتيك
يساعد البروبيوتيك في التحسين من عملية الهضم، لذلك يعد تناوله كمكملات غذائية مفيد في طريقة تنظيف القولون من الغازات.
8. القيام بالتمارين الرياضية
تساعد التمارين الرياضية على ارتخاء عضلات الأمعاء، مما يسرّع من عملية التخلص من الغازات، بالإضافة إلى القيام باليوغا والتنفس العميق.
MENAFN02092024000089011017ID1108627792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.