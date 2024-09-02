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غارق بالأمطار عابر للأقطار

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) في ليلة غارقة تحت سماء ممطرة، جلس أبو ناصر أمام مكتبه الصغير في قريته الجميلة، يتأمل أوراقه المبعثرة. كان يشعر بضرورة كتابة شيء يعبر عن مشاعره، عن مدينته التي غمرتها الأمطار البارحة. بيد أن الكلمات كانت تهرب منه كما تهرب اللحظات الثمينة. ومابين الطقس الخارجي للجو ولحظات المنولوج الداخلي ومسارقة العمل أو مطالب الحياة ، أسرع في اقتناص تلك الفترات ..
أمسك قلمه وبدأ يكتب: "ما يخرج من القلب يصل إلى القلب”. كان يعرف أن كتاباته قد لا تحظى بالدعاية أو الانتشار، ولكن هذا لم يكن يهمه. كان يكتب لمجرد الكتابة، ليفرغ ما بداخله من مشاعر وهموم.
توقف للحظة، متسائلاً عما سيحدث لو قرأ مقاله أحد عمالقة الصحافة. هل سينتشر مقاله أم سيظل مهمشاً بسبب بعض الأخطاء اللغوية؟ ولكن كان يعرف أن التدقيق اللغوي هو ميزة الصحافة.،وأن الأمور تشبه التصاعد الدرامي بين المسودة الأولى للكتابة و ولادة الفكرة والورقة الأخيرة ومايحدث بينهما من حذف وإضافة وتعديل حتى تتلاشى العتبة المختلة من الأفق ويمتد بساط النور في النهاية. في هذه الاثناء كان الجو عاصفاً والأرض غارقة. تعاظم الوادي وكسر الجسر، مشهد نادر في مدينته. خرج أبو ناصر إلى شاطئ الوادي، حيث كان الجمع يحتفل بالمطر. رأى صديقه على الضفة الأخرى من الوادي في المدينة المجاورة ..
نادى أبو ناصر : "يا صديقي، اسمر هذه الليلة وحدك في المقهى العتيق.. فبيننا نهر الغرق ووادي الأسلاك الشائكة. والجسور المغلقة..وإن لم تكن محتلا صهيونيا وإن لم أكن بطلاً فلسطينياً.”ابتسم صديقه محمد وأجابه بسرعة بدهية: "يا أبا ناصر ، الكتابة هي نجاتك. استمر في كتابة ما تشعر به، فهذا هو السبيل للوصول إلينا و إلى القلوب؛ المهم أن تكتب بصدق وإحساس " وبإذن الله سنقرأ لك نص عابر القارات يسبق رواية الخبز الحافي ورواية ترمي بشرر ..".

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