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المدارس الهولندية تحظر الهواتف

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت المدارس في هولندا، حظرا كاملا على مستوى البلاد ضد استخدام الهواتف الجوالة.
وجرى منع الهواتف الجوالة في فصول المدارس الثانوية منذ بداية العام، وهو إجراء تم تمديده الآن إلى المدارس الابتدائية اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
وتقول وزارة التعليم في لاهاي إن الهواتف الجوالة تشتت انتباه التلاميذ وتقلل قدرتهم على التركيز، وهو ما له أثر ضار على الأداء التعليمي.
وربما يتم استخدام الهواتف في الفصل في حال كانت ضرورية لمحتوى الدرس، على سبيل المثال لتعلم مهارات الإعلام.
كما أنه من المسموح للتلاميذ استخدام الهواتف الجوالة في حال كانوا يعتمدون عليها لأسباب طبية أو لإعاقة ما. وجرى منح المدارس مسؤولية التنفيذ العملي للحظر على أراضيها.
وأفادت شبكة إن.أو.إس. التلفزيونية الهولندية بأنه في المدارس التي تم فيها حظر الهواتف الجوالة خلال فترات الراحة، تحسن المناخ العام فيها أيضا.
وقال الباحث لوس باولز من جامعة رادباود في نيميجين ((أصبحت فترات الراحة اجتماعية على نحو أكبر لأن التلاميذ ينتهي بهم الحال وهم يتحدثون إلى بعضهم البعض على نحو أكبر)).

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