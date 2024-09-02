منصات الذكاء الاصطناعي تستهوي الملايين

(MENAFN
- Al Watan)
يستمر استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قِبل عامة الناس في النمو بوتيرة متسارعة، على ما تُظهر أحدث الأرقام لجهات فاعلة رئيسة في القطاع.
وقال رئيس مجموعة ((ميتا))، مارك زوكربيرغ، إن أداة ((ميتا أيه آي))، القادرة على الإجابة عن أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة أو على إنشاء الصور، باتت تضم 400 مليون مستخدم شهريا. وقد تم إطلاق ((ميتا أيه آي)) في أبريل، ودمجت في شبكات التواصل الاجتماعي
((فيسبوك)) و((إنستغرام)) و((واتس آب)) و((ماسنجر))، ويمكن الوصول إليها أيضا عبر موقع مخصص.
بينما أوضحت منافستها ((أوبن أيه آي)) لوسائل إعلام أمريكية أن عدد مستخدمي واجهتها ((تشات جي بي تي))، العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يتخطى 200 مليون شخص أسبوعيا، وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين المعلن عنه في نوفمبر.
وفي نهاية يوليو، أفادت مايكروسوفت أن 77 ألف عميل من أوساط الأعمال يستخدمون مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة، المسمى ((كوبايلوت)) Copilot.
واختارت ((ميتا))، في الوقت الراهن، عدم تقديم واجهتها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل. ومن بين واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأكثر استخداما أيضا واجهة ((جيميناي)) Gemini من قوقل.
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