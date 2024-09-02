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مسيرة كروية لدراسة الظواهر

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المكتب الإعلامي لمعهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن خبراء المعهد ابتكروا طائرة مسيّرة كروية الشكل، لدراسة الظواهر الجوية، حسب ((روسيا اليوم)).
ويشير الباحث أندريه شماكوف إلى أن هذه الطائرة المسيّرة يمكنها بمساعدة برمجيات خاصة، قياس الاضطرابات في الغلاف الجوي، اللازمة لدراسة الظواهر الجوية.
وتختبر هذه الطائرة على جدار ديناميكي هوائي خاص، يتكون من مراوح صغيرة. ووفقاً له، تثبّت الطائرة أثناء الاختبار على مفصل متحرك، لضمان سلامتها وعدم تحطمها.
وتنتقل البيانات التي تسجلها الطائرة إلى جهاز كمبيوتر، لكي يطلع عليها الباحثون، ويجرون الحسابات اللازمة. ويقول: ((صممت هذه الطائرة المسيرة لقياس الاضطرابات الحاصلة في الغلاف الجوي، لرصد ما يجري في الجو)).

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