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ارتفاع إنتاج اللومي الحساوي إلى 7 آلاف طن سنويا

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) قدرت بيانات إحصائية في أركان فعاليات المعرض الزراعي الأول ((اللومي الحساوي 2024))، ارتفاع الإنتاج السنوي من اللومي الحساوي في الأحساء من 5600 طن إلى 7 آلاف طن سنويًا، وعدد الأشجار 225 ألف شجرة، مع اكتمال الطاقة الإنتاجية للمدينتين الزراعيتين الأولى والثانية، التابعتين للمؤسسة العامة للري، إذ إن المدينة الزراعية الثانية: مساحتها 3.1 ملايين متر مربع، وشبكات الري 667 ألف متر، وعدد الأشجار 120 ألف شجرة، ومصارف زراعية 16 ألف متر، والمدينة الأولى: مساحتها 941 ألف متر مربع، وشبكات الري 155 ألف متر، وعدد الأشجار 25 ألف شجرة، ومصارف زراعية 9 آلاف متر.
250 ألف هكتار
أشارت الأركان إلى أن الإنتاج الزراعي للومي الحساوي حاليًا في الأحساء، يتراوح ما بين 2000 طن إلى 2500 طن، ويبلغ متوسط إنتاج الشجرة الواحدة خلال الموسم من 25 إلى 30 كيلوجراما، ويبدأ جني الثمار خلال موسم الصيف مع بداية يونيو من كل عام، وهناك أكثر من 80 ألف شجرة مثمرة على مستوى واحة الأحساء، تنتشر على مساحة 250 ألف هكتار. وشددت الأركان على أن الري التقليدي، يتسبب في وصول مياه الري إلى الساق الرئيسي للشجرة مما يسبب الإصابة بالأمراض، وتشقق ثمار الليمون نتيجة لعدم انتظام الري وخاصة زيادة الري عن الحد المطلوب، وتساقط الأزهار والثمار بسبب العطش أو زيادة الري أو إضافة سماد عالي النتروجين أثناء الإزهار أو الإثمار، والنصح باستخدام الري بالحلقات المزدوجة، لتمنع وصول مياه الري إلى الساق الرئيسي للشجرة مما يقلل الإصابة بالأمراض.

3 أصناف
أكدت الأركان، أن اللومي الحساوي، يعتبر ثاني أهم المحاصيل الزراعية في الأحساء بعد النخيل، وفيه 3 أصناف: بنزهير، والحامض، والمالح، وهي ثمرة مستديرة الشكل، قطرها من 3 إلى 6 سنتمترات، ولونها ما بين الأخضر والأصفر، وتنتمي إلى أشجار الحمضيات، ومن فوائده:
الأوراق:
يستخدم في حالات السعال، ومهدئ ومضاد للتقلصات، ويسهل عملية الهضم، ويدخل في صناعة الكيك وشرائح الشوكولاتة، وفي الشاي، وفي صناعة المعطرات الطبيعية.
الثمار:
فيه فيتامين ج، يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب، ويساعد على امتصاص الحديد، والتقليل من معدل فقر الدم وتقليل تكوين الحصوات في الكلى، ويقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية، ويحسن في وظائف العضلات، ويقلل التهابات الشعيرات الدموية، وتقوية الشعيرات الدموية.
الأزهار:
زيوت عطرية، ومضادات للالتهابات والفطريات والبكتيريا، وصناعة الكريمات العطرية للجلد، ومنظفات البشرة، وعلاج حب الشباب، ويستخدم في تأخر ظهور التجاعيد، ومضاد للسكري.
البذور:
منع انتشار الخلايا السرطانية.
حماية الأعصاب
ذكرت الأركان، أن اللومي الحساوي، يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، ويساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري والسرطان والخرف، وتحسين حركة الأمعاء، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب، وحماية الأعصاب.
180 منتجا تمويليا
أوضح ركن صندوق التنمية الزراعية، في المعرض عن إتاحة أكثر من 180 منتجا تمويليا في منصة الخدمات الإلكترونية للصندوق، من بينها: البيوت المحمية، ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج، والدواجن، والاستزراع المائي، وسلاسل الإمداد، والقروض التنموية، فيما لفت ركن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة دعم صغار المزارعين في 8 قطاعات، وهي: زراعة وإنتاج البن العربي، إنتاج العسل، زراعة وتصنيع الورد الطائفي، إنتاج وتسويق وتصنيع الفاكهة، تطوير قدرات صغار صيادي الأسماك، زراعة المحاصيل البعلية، تطوير قدرات صغار مربي الماشية، تعزيز القيمة المضافة من الحيازات

آفات اللومي الحساوي ((الحشرية والفطرية)): ​​​​​​​
01 - القشرية.
02 - التربس.
03 - ذبابة الفاكهة.
04 - العنكبوت الأحمر.
05 - حفارات الأنفاق.
06 - المن.
07 - البق الدقيقي.
08 - نيماتودا التدهور السريع.
09 - العفن الرمادي.
10 - التبقع السبتوري.
11 - العفن الصمغي.
12 - أعفان الجذور.
13 - الجرب.
14 - الانثراكنوز الفطري.

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