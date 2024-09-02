“لكل دارٍ حياة.. تجسيد لرؤية دار وإعمار في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة

(MENAFN
- Al Watan)
ابتكرت شركة "دار وإعمار " الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة، شعارها "لكل دارٍ حياة "، لتُجسد رؤيتها في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، يتعايش فيها الإنسان بانسجامٍ تام مع الطبيعة والمجتمع، ويتمتع بأسلوب حياة متوازن يجمع بين الرفاهية والاستدامة والصحة.
يعكس شعار "لكل دارٍ حياة " فلسفة الشركة التي تتمحور حول توفير مساكن تحقق الرضا والازدهار للسكان، وتساهم في بناء مجتمعات حضرية نابضة بالحياة، ويؤكد على حق كل أسرة في منزل يوفر لها الأمان والاستقرار، ويساهم في ازدهارها.
لا تقتصر رؤية "دار وإعمار"، على توفير مساكن نموذجية في الدمام و الخبر و الرياض و جدة و الخبر و المدينة المنورة ، فحسب، بل تمتد لتقدم أسلوب عيش متكامل، يضم حياة خضراء، وذكريات لا تُنسى، وبيئة متكاملة تلبي كافة احتياجات السكان، لتؤكد التزام الشركة بتوفير الأفضل للأسر السعودية، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
يتجلى التزام الشركة برؤيتها وفلسفتها في تصميم علامتها التجارية، التي تعتمد على نمط خطي يتكون من مربع يمثل "المنزل" ودائرة تمثل "الأسرة"، وعند تداخلهما معًا تتشكل ركيزة "المجتمع". هذا التصميم المبتكر يجسد تركيز الشركة على تلبية احتياجات الأسر والمجتمعات ككل، وليس فقط بناء المساكن.
من خلال مشاريعها المتنوعة والمبتكرة، تؤكد دار وإعمار التزامها بتوفير الأفضل للأسر السعودية، وتسعى للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. استمتع بمشاهدة فلسفة دار وإعمار التي تمنح الحياة لكل دارٍ تبنيها هنا.
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