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“لكل دارٍ حياة.. تجسيد لرؤية دار وإعمار في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتكرت شركة "دار وإعمار " الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة، شعارها "لكل دارٍ حياة "، لتُجسد رؤيتها في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، يتعايش فيها الإنسان بانسجامٍ تام مع الطبيعة والمجتمع، ويتمتع بأسلوب حياة متوازن يجمع بين الرفاهية والاستدامة والصحة.
يعكس شعار "لكل دارٍ حياة " فلسفة الشركة التي تتمحور حول توفير مساكن تحقق الرضا والازدهار للسكان، وتساهم في بناء مجتمعات حضرية نابضة بالحياة، ويؤكد على حق كل أسرة في منزل يوفر لها الأمان والاستقرار، ويساهم في ازدهارها.
لا تقتصر رؤية "دار وإعمار"، على توفير مساكن نموذجية في الدمام و الخبر و الرياض و جدة و الخبر و المدينة المنورة ، فحسب، بل تمتد لتقدم أسلوب عيش متكامل، يضم حياة خضراء، وذكريات لا تُنسى، وبيئة متكاملة تلبي كافة احتياجات السكان، لتؤكد التزام الشركة بتوفير الأفضل للأسر السعودية، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
يتجلى التزام الشركة برؤيتها وفلسفتها في تصميم علامتها التجارية، التي تعتمد على نمط خطي يتكون من مربع يمثل "المنزل" ودائرة تمثل "الأسرة"، وعند تداخلهما معًا تتشكل ركيزة "المجتمع". هذا التصميم المبتكر يجسد تركيز الشركة على تلبية احتياجات الأسر والمجتمعات ككل، وليس فقط بناء المساكن.
من خلال مشاريعها المتنوعة والمبتكرة، تؤكد دار وإعمار التزامها بتوفير الأفضل للأسر السعودية، وتسعى للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. استمتع بمشاهدة فلسفة دار وإعمار التي تمنح الحياة لكل دارٍ تبنيها هنا.

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