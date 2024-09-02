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العبيكان رئيسا لغرفة الرياض والخريف والعجلان نائبان

9/2/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته التاسعة عشرة، اجتماعه الأول اليوم، جرى خلاله انتخاب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان رئيسًا لمجلس الإدارة، وانتخاب عبدالله بن إبراهيم الخريف نائباً أول للرئيس، وانتخاب عجلان بن سعد العجلان نائبًا ثاني للرئيس.
وعبر رئيس مجلس الإدارة المهندس العبيكان عن شكره لأعضاء المجلس على ثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، مشيراً إلى أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة، مؤكدًا اهتمام المجلس بتطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية الوطنية.
وأكد أن المجلس سيواصل دعم مشاريع ومبادرات الغرفة الهادفة لاستمرار وزيادة تفاعلها مع متطلّبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، ومواكبة المنجزات الوطنية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي لعهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة.
ونوّه العبيكان بما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض؛ مما كان له بالغ الأثر في تفعيل دور الغرفة في مجال خدمة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.
كما عبّر نائبا الرئيس عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلّع للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة جاذبة للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

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