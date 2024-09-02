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قرض الزواج أم ما حول الزواج

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) في لقاء بين كتاب صحفيين ونائب محافظ صندوق التنمية الوطني كان هناك سؤال عن أسباب توقف قرض الزواج الذي يقدمه بنك التنمية الوطني، فأجاب نائب المحافظ بـ((أن القرض لا يستهدف إلا شريحة صغيرة مقارنة بحجم الشريحة التي سيستهدفها القرض بعد إعادة إطلاقه)). وكانت هناك أسئلة عن الدعم الذي يقدم لصناديق التنمية الزراعية والعقارية والصناعية وغيرها من الصناديق، والبنوك التنموية التي يشرف عليها هذا الصندوق والتي تجاوزت 12 كياناً، والـ12 كياناً أو أكثر، مهمتها تنموية وليست ربحية، بمعنى أنها تقدم قروضاً وتسهيلات غايتها دعم التنمية في جميع المجالات من حولنا، على أن تكون تنمية مستدامة لا تجعل مجالاً يطغى على مجال آخر فيضعفه، وغاية إنشاء الصندوق هو التأكد من سير عجلة التنمية وفق المخطط، وبما يحقق مستهدفات رؤية 2030. فما أريد قوله هو أن دعم التنمية سلاح ذو حدين يعتمد على مدى الثقافة العامة للمجتمع بماهية القروض التنموية. ولنأخذ قرض الزواج كحالة توضيح، أن من يرد الزواج يحرص كثيراً على الاستفادة من القرض المقدم من بنك التنمية والذي يمكن تسديده على أقساط ميسرة ودون فوائد، ولكن هل هذا القرض سيصل إلى غاياته التنموية ما لم يكن لدينا إلمام بماهية التنمية؟!
فإن كان ما ينفقه الزوج في ليلة الزواج فقط يصل إلى ضعف مبلغ القرض هذا، فكيف تكون هناك تنمية مستدامة وقاعة الأفراح أخذت من القرض ما يضخم جيب التاجر ويهلك التنمية من حوله، فما بالك بـ((الطقاقة والقهوجية والدي جيه وهدايا أطفال الحي ومفرحات أطفال المكسيك))، فهل ذلك يضر بالتنمية من حولنا ويتأثر به الجميع بأن ما خصص للتنمية ببناء أسرة يقوم على سواعدها بناء هذا الوطن المعطاء، قد ذهب فقط لحسابات تسبقها ملايين الريالات، بينما هذا الزوج وبعد الزواج بكم شهر تجده يستلف حتى قيمة غسيل ملابسه.
وبشكل أوضح أتذكر أنني كتبت مقالاً هنا بعنوان ((إيجار الفستان ثلث قيمته)) قلت فيه إن فساتين الزواج لدينا تكاد تكون المنتج الوحيد على مستوى العالم الذي تصل نسبة تأجيره في اليوم إلى 33 % من قيمته الإجمالية. وللتقريب تخيل أنك تستأجر سيارة بـ33 ألف ريال في اليوم الواحد بينما قيمتها في الوكالة 100 ألف ريال، فكيف سيكون تأثير هذا التضخم على باقي الأسعار المكملة لاستخدام هذه السيارة! وقس على ذلك المستفيدين من قروض التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها بأن هناك ما يؤجر عليهم بمثل المبالغة في إيجار الفستان استغلالاً من التاجر لقروض التنمية.
بالمختصر إن لم يتم تثقيف أجيالنا بماهية الأضرار المترتبة على استنزاف أموال التنمية بتحويلها لجيب التاجر المحلي والخارجي، فلا نعول كثيرا على أن نجني ثمار التنمية المستدامة، فقبل أن يطلب شبابنا قرض الزواج بعد إعادة إطلاقه علينا أن نحدد هل هو ((قرض الزواج أم ما حول الزواج!)).

MENAFN02092024000089011017ID1108627781

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