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2.8 مليون اتصال للعمليات الأمنية

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2883823) اتصالًا خلال شهر أغسطس من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (1.026032)، وفي الرياض وصل إلى (1285411)، وفي المنطقة الشرقية (572380)، بإجمالي (2883823) مكالمة في المناطق.

MENAFN02092024000089011017ID1108627780

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