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رقم تاريخي لسانغاهام

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح التايلندي نوبون سانغاهام في تسجيل 147 نقطة، خلال مواجهته مع الإيراني أمير سارخوش، دخل بها تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر والجولة العالمية للسنوكر، إذ أصبح أول لاعب ينجح في تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية من البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية الخضراء بالرياض، بمشاركة عدد من اللاعبين العالميين، بدءًا من الأدوار الإقصائية للبطولة.

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