رقم تاريخي لسانغاهام

(MENAFN
- Al Watan)
نجح التايلندي نوبون سانغاهام في تسجيل 147 نقطة، خلال مواجهته مع الإيراني أمير سارخوش، دخل
بها تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر والجولة العالمية للسنوكر، إذ أصبح أول لاعب
ينجح في تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية من البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية الخضراء بالرياض، بمشاركة عدد من اللاعبين العالميين، بدءًا من الأدوار الإقصائية للبطولة.
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