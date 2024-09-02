اليد السعودية تحضر قاريا بحكمين
التاريخ
9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يسجل التحكيم السعودي حضوره في البطولة الآسيوية الـ10 لكرة اليد لدرجة الناشئين عن طريق المراقب الفني تيسير الخضيمي، والحكمين القاريين جاسم الحمود وتركي التركي، حيث يحضر الثلاثي السعودي في إدارة مباريات
البطولة المؤهلة لبطولة العالم 2025 بسلوفينيا، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الثالث حتى الـ14 من سبتمبر الجاري.
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