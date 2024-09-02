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اليد السعودية تحضر قاريا بحكمين

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يسجل التحكيم السعودي حضوره في البطولة الآسيوية الـ10 لكرة اليد لدرجة الناشئين عن طريق المراقب الفني تيسير الخضيمي، والحكمين القاريين جاسم الحمود وتركي التركي، حيث يحضر الثلاثي السعودي في إدارة مباريات البطولة المؤهلة لبطولة العالم 2025 بسلوفينيا، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الثالث حتى الـ14 من سبتمبر الجاري.

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