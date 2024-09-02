4 صفقات تدعم فارس الجنوب

(MENAFN
- Al Watan)
نشط ضمك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، ونجح في التوقيع مع لاعب
وسط الأهلي الشاب فيصل الصبياني ليلحق بزميله الأهلاوي الآخر أيمن فلاتة، كما تعاقد فارس الجنوب مع لاعب النصر مشاري النمر، كما استعاد خدمات لاعبه السابق طارق عبدالله، الذي مثل الفريق في موسم 2021، معارا من نادي الاتحاد حينها قبل أن ينتقل إلى التعاون ثم الطائي.
ويأتي تعاقد الإدارة الضمكاوية مع الرباعي من أجل تدعيم صفوف الفريق الجنوبي خلال الموسم الحالي، ويعد في الموسم الحالي من دوري المحترفين.
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