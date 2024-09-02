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4 صفقات تدعم فارس الجنوب

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) نشط ضمك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، ونجح في التوقيع مع لاعب وسط الأهلي الشاب فيصل الصبياني ليلحق بزميله الأهلاوي الآخر أيمن فلاتة، كما تعاقد فارس الجنوب مع لاعب النصر مشاري النمر، كما استعاد خدمات لاعبه السابق طارق عبدالله، الذي مثل الفريق في موسم 2021، معارا من نادي الاتحاد حينها قبل أن ينتقل إلى التعاون ثم الطائي.
ويأتي تعاقد الإدارة الضمكاوية مع الرباعي من أجل تدعيم صفوف الفريق الجنوبي خلال الموسم الحالي، ويعد في الموسم الحالي من دوري المحترفين.

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