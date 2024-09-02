النموذجي يستعيد حارسه

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الفتح حارس مرماه السابق حبيب الوطيان قادماً من الهلال، ويعد الوطيان من المواهب الفتحاوية التي تأسست بأكاديمية الفتح ولعب في جميع فئات النادي، بما فيها الفريق الأول قبل أن ينتقل للهلال في 2020.
وعانى الوطيان من إصابة في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، أبعدته عن الهلال، كما أنه خرج من حسابات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في ظل وجود أكثر من حارس آخر.
من جهة أخرى تعاقد النموذجي مع لاعب
أبها السابق محمد الكنيدري موسما واحدا.
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