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النموذجي يستعيد حارسه

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الفتح حارس مرماه السابق حبيب الوطيان قادماً من الهلال، ويعد الوطيان من المواهب الفتحاوية التي تأسست بأكاديمية الفتح ولعب في جميع فئات النادي، بما فيها الفريق الأول قبل أن ينتقل للهلال في 2020.
وعانى الوطيان من إصابة في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، أبعدته عن الهلال، كما أنه خرج من حسابات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في ظل وجود أكثر من حارس آخر.
من جهة أخرى تعاقد النموذجي مع لاعب أبها السابق محمد الكنيدري موسما واحدا.

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