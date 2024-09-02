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التحالف الإسلامي يعلن وصول ممثل المملكة المغربية الموفد حديثاً

9/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، وصول ممثل المملكة المغربية الموفد حديثاً العقيد الركن حسن داقش، إلى مقر التحالف الإسلامي.
وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ أن وصول ممثل مملكة المغرب إلى مقر التحالف الإسلامي وعمله جنباً إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوة مُباركة من قِبل قيادة المملكة المغربية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف، مضيفًا أن المملكة المغربية لا تنئ جهداً في حربها ضد الإرهاب وقطع دابره، وما نتج عن ذلك من نتائج ملموسة أشاد بها المجتمع الدولي والتي تُعدّ نموذجاً في مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة هذا التهديد العالمي، بما في ذلك من مشاركاتها في التحالفات الدولية وإنشائها المراكز المتخصصة للتدريب وإستراتيجيتها الشاملة في محاربة الإرهاب. وفي ختام الاستقبال رحَّب اللواء المغيدي بممثل المملكة المغربية، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، منوهاً في ذات الوقت بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في محاربة الإرهاب.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

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