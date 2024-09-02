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افتتاح تقاطع صفوى - المطار

9/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من صيانة تقاطع طريق ((صفوى - المطار)) مع طريق أبو حدرية بطول 550 م، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.
وأوضحت أنها حرصت على تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة، حيث شملت الأعمال رفع المنشأ العلوي للجسر بوزن إجمالي 4000 طن، واستبدال فواصل التمدد بطول 282 م، بالإضافة إلى استبدال مساند التحميل، وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، وكذلك تنفيذ 450 م2 من الدهانات، لتحسين مستوى السلامة على الطريق.
وأكدت ((هيئة الطرق)) أن المشروع سيسهم في تسهيل التنقل من المطار وإليه، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية قطاع الطرق.
ولفتت الهيئة إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية، للارتقاء بقطاع الطرق من أجل تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

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