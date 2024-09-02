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إنقاذ 8 أشخاص من عرض البحر

9/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية اليمنية و7 مواطنين، وتم تقديم المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، ومتابعة حالة الطقس، وتوخي الحذر في أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين ((911)) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و((994)) ببقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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