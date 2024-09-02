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أمران ملكيان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

9/2/2024 3:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرين ملكيين يقضيان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وتكوين مجلس الشورى، برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ، و150 عضوا.
هيئة كبار العلماء
- يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس، والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446 هـ:
1 ـ مفتي عام المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيسا
2 ـ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
3 ـ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
4ـ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي
5 ـ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع
6 ـ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد
7 ـ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى
8 ـ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق
9ـ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري
10ـ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية
11ـ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب
12ـ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ
13ـ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد
14ـ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد
15ـ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي
16ـ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان
17ـ غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي
18ـ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير
19ـ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله
20ـ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك
21ـ عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.
مجلس الشورى
- يتكون مجلس الشورى من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيسًا – والأعضاء التالية أسماؤهم لـ4 سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ:
1- مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى)
2- حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعدة رئيس مجلس الشورى)
3- ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير
4- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي
5 - إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص
6- إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير
7 - أحمد بن سعد بن فهد الكريديس
8 - أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي
9- أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى
10- أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي
11 - أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد
12- أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف
13- أسامة بن عبد العزيز بن سعد الربيعة
14- أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري
15- أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير
16- إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي
17- الأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود
18- آمال بنت يحيي بن عمر الشيخ
19- أمل بنت طلعت بن محمود قطان
20- أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني
21- أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري
22 - إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين
23- باسم بن حمدي بن حامد السيد
24 - بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب
25 - بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد
26 - بندر بن معيض بن مقعد البقمي
27 - تركي بن صالح بن عبدالله العواد
28 - تركي بن مشهور بن عويجان العنزي
29 - تقوى بنت يوسف بن محمد عمر
30 - ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف
31 - حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي
32 - حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم
33 - حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث
34 – حنان بنت عبدالله بن محمد السماري
35 – خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس
36 - خالد بن عبدالله بن محمد البريك
37 - خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن
38 - خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف
39 - خالد بن ماجد بن سعود آل غرير
40 - خالد بن محمد بن عبدالله محمد أبو ملحه
41 - خالد بن محمد بن عبدالله الزومان
42 - خالد بن محمود بن عمر زبير
43- دلال بنت محيي الدين بن محمد علي نمنقاني
44- رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان
45 - راشد بن مسلط بن عبدالله الشريف
46 - ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا
47 - زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري
48 - زياد بن معاشي بن ذوقان العطية
49 - سارة بنت سليمان بن صالح قاسم
50 - سالم بن سيف بن سعد آل جربوع
51 - سالم بن علي بن محمد الشهراني
52 - سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع
53 - سعد بن صليب بن مطلق العتيبي
54 - سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري
55 - سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني
56 - سلام بن زكي بن عباس الخنيزي
57 - سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد
58- صالح بن حمدان بن يحيى الزهراني
59 - صالح بن محمد بن صالح الشمراني
60 - صلاح بن خالد بن خير الله الطالب
61 - طارق بن سعيد بن هليل الشمري
62 - طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
63 - عائشة بنت حسن بن أحمد زكري
64 - عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي
65 - عادل بن سراج بن صالح ميرداد
66 - عاصم بن محمد بن منصور مدخلي
67 - عاطف بن سعد بن عاطف الشهري
68 - عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين
69 - عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.
70 - عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.
71 - عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.
72- عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.
73 - عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.
74 - عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
75 - عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.
76 - عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.
77 - عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.
78 - عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.
79- عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.
80- عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
81ـ عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.
82ـ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.
83 - عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.
84 - عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.
85 - عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.
86 - عبدالله بن نضال بن محمد عداس.
87 - عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق.
88 - عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.
89- عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.
90 - عطية بن محمد بن عتيق العطوي.
91 - عقلاء بن علي التركي العقلاء
92 - علي بن إبراهيم بن علي اللاحم
93- علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان
94 - علي بن سعد بن علي العلي
95 - علي بن عائض بن قداح القحطاني
96 - علي بن عايض بن ظافر القرني
97 - علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ
98 - علي بن محمد بن سعيد الشهراني
99- علي بن محمد بن يحي العسيري
100 - عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل
101- عواد بن عيد بن عوده البلوي
102 - عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي
103- غادة بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي
104 - غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم
105 - فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي
106 - فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين
107 - فهد بن حسن بن سعيد آل عقران
108- الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود
109 - فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي
110 - فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش
111 - فهد بن عثمان بن منصور الكعيك
112 - فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده
113 - فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز أبوبشيت
114 - فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي
115 - لبنى بنت حسين بن راشد العجمي
116 - لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم
117- ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا
118 - متعب بن عايد بن طلع المطيري
119 - مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي
120 - محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني
121 - محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي
122 - محمد بن حسين بن محمد عشري
123 - محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي
124- محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
125 - محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي
126 - محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء
127 - محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح
128 - محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل
129 - محمد بن علي بن خلوفه مباركي
130 - مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي
131 - مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري
132 - معتز بن طلعت بن محمد بخيت
133- معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني
134 - معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي
135 - مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني
136 - منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي
137 - منصور بن سلطان بن عبدالله التركي
138 - مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري
139- ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر
140 - ناصر بن منصور بن محمد طيران
141ـ نجوى بنت عبد الكريم بن عبدالله الغامدي
142 - نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير
143 - هاني بن محمد بن أحمد ابوراس
144 - هشام بن كمال بن محمد الفارس
145 - هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش
146 - وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور
147 - وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى
148 - ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ
149 - يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي
150 - يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري

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