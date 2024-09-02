جى بى أوتو تعلن طرح هيونداى سانتافى بمصر عبر فئتين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة جى بى أوتو، وكيل هيونداى فى مصر، عن إطلاق السيارة“هيونداى سانتافى” فى السوق المحلى.

قال فادى محسن، نائب الرئيس التنفيذى لهيونداى بشركة جى بى أوتو، إن الشركة تقدم“سانتافى” الجديدةى من خلال فئتيها (Calligraph، وExecutive)، وتتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول الذكية والمبتكرة التى تعزز مكانتنا فى سوق السيارات المصرى.

أوضح أن الشركة لا تكتفى بتقديم سيارات فقط، بل تحرص على تقديم قيمة مضافة للعملاء .

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وتأتى السيارة“سانتافى” الجديدة كليا بمحرك هجين 1.6 Hybrid تيربو، بقوة حصانية مجمعة تصل إلى 235 حصان عند 5,600 دورة فى الدقيقة، مع عزم دوران مجمع يبلغ 367 نيوتن متر بين 1,000 و4,100 دورة فى الدقيقة.

ويتميز ناقل الحركة بـ 6 سرعات AT AWD دفع رباعى أوAT 2WD دفع خلفى، واستهلاك وقود يبلغ 5.6 لتر/100 كم، والبطارية من نوع Lithium Ion بقدرة 1.49 كيلووات.

ويبلغ طول السيارة“هيونداى سانتافى” 4,830 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,770 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,815 مم وارتفاع عن الأرض يبلغ 177 مم، السيارة مزودة بخزان وقود كبير بسعة 67 لترًا، ومساحة تخزين سخية فى صندوق الأمتعة تصل إلى 413 لترًا.



