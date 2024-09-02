جى بى أوتو تعلن طرح هيونداى سانتافى بمصر عبر فئتين

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة جى بى أوتو، وكيل هيونداى فى مصر، عن إطلاق السيارة“هيونداى سانتافى” فى السوق المحلى.
قال فادى محسن، نائب الرئيس التنفيذى لهيونداى بشركة جى بى أوتو، إن الشركة تقدم“سانتافى” الجديدةى من خلال فئتيها (Calligraph، وExecutive)، وتتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول الذكية والمبتكرة التى تعزز مكانتنا فى سوق السيارات المصرى.
أوضح أن الشركة لا تكتفى بتقديم سيارات فقط، بل تحرص على تقديم قيمة مضافة للعملاء .
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وتأتى السيارة“سانتافى” الجديدة كليا بمحرك هجين 1.6 Hybrid تيربو، بقوة حصانية مجمعة تصل إلى 235 حصان عند 5,600 دورة فى الدقيقة، مع عزم دوران مجمع يبلغ 367 نيوتن متر بين 1,000 و4,100 دورة فى الدقيقة.
ويتميز ناقل الحركة بـ 6 سرعات AT AWD دفع رباعى أوAT 2WD دفع خلفى، واستهلاك وقود يبلغ 5.6 لتر/100 كم، والبطارية من نوع Lithium Ion بقدرة 1.49 كيلووات.
ويبلغ طول السيارة“هيونداى سانتافى” 4,830 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,770 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,815 مم وارتفاع عن الأرض يبلغ 177 مم، السيارة مزودة بخزان وقود كبير بسعة 67 لترًا، ومساحة تخزين سخية فى صندوق الأمتعة تصل إلى 413 لترًا.
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