الأمم المتحدة: أفريقيا تحملت العبء الأكبر من الآثار السلبية لتغير المناخ

MENAFN - Al-Borsa News) نبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن القارة الأفريقية تحملت العبء الأكبر من الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ والاحتباس الحراري.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها بشأن حالة المناخ في أفريقيا نقلته قناة (فرنسا 24) الإخبارية، أن القارة الأفريقية تواجه أعباء مبالغ فيها تتمثل في التكلفة الضخمة لجهود التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن منطقة شمال أفريقيا شهدت معدلات ارتفاع في درجات الحرارة تعد الأسرع مقارنة بمتوسط ارتفاع الحرارة العالمي، حيث سجلت مدينة“أغادير” المغربية درجة حرارة قصوى جديدة بلغت 50.4 درجة، في حين شهدت دول أخرى هطولا كثيفا للأمطار أدى إلى حدوث فيضانات.

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وقالت جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة بمفوضية الاتحاد الافريقي، في التقرير، إن“أفريقيا تواجه أعباء ومخاطر ضخمة ناشئة عن الظروف والأنماط الجوية المرتبطة بتغير المناخ، مما يسبب أزمات إنسانية هائلة لها آثار ضارة على الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والطاقة والبنية التحتية والسلام والأمن والصحة العامة وموارد المياه والتنمية الاقتصادية-الاجتماعية بشكل عام”.

ووفقا للمنظمة، فإن نحو 300 ألف شخص تضرروا بسبب الفيضانات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين في عشر دول إذ تحملت النيجر وبنين وغانا ونيجيريا الضرر الأكبر، حيث يأتي ذلك بعد أشهر من الفيضانات التي ضربت ليبيا وأجزاء من شرق أفريقيا.

كما شهدت زامبيا أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاما، مما أدى إلى تضرر نحو ستة ملايين شخص.. كما عانت عدة دول أخرى بسبب الجفاف الشديد في عام 2023.

وأوضح التقرير أن الظروف المناخية المتطرفة كالفيضانات والجفاف لها تأثير كبير على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تخسر في المتوسط ما بين 2-5% بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتعيد الكثير من الدول توجيه ما يصل إلى 9% من موازناتها للاستجابة للظروف المناخية المتطرفة.

وذكر أنه قد يتعرض ما يصل إلى 118 مليون شخص ممن يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم إلى الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة في أفريقيا بحلول عام 2030، إذا لم يتم تنفيذ تدابير كافية.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذا سيضع عبئا إضافيا على جهود الحد من الفقر وسيعيق النمو بشكل كبير، منوهة بوجود حاجة عاجلة إلى الاستثمار في إمكانات جمع البيانات والتنبؤ والإنذار المبكر على نحو أفضل.

وأوضح التقرير أنه بين عامي 1970 و2021، فإن 35% من الوفيات المرتبطة بظواهر الطقس والمناخ والمياه حدثت في أفريقيا، في حين أن 40% فقط من سكان القارة أتيح لهم أنظمة إنذار مبكر – وهو المعدل الأقل من بين أي منطقة في العالم.

ولطالما لفت نشطاء مختصون في شؤون البيئة إلى أن أفريقيا تتكبد أحد أبهظ الأثمان لتغير المناخ في حين أن القارة السمراء مسؤولة عن جزء يسير من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومن المقرر أن تركز قمة المناخ المقبلة (كوب 29) التي تستضيفها أذربيجان في شهر نوفمبر المقبل بشكل كبير على حجم الإسهام الذي يتعين على الدول الصناعية الغنية أن تتحمله لمساعدة الدول الأكثر فقرا للتكيف مع تغير المناخ.

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