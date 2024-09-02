بنك الشعب الصيني يبدأ تداول السندات الحكومية ويشتري 14 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية قصيرة الأجل وباع سندات طويلة الأجل من خلال عمليات السوق المفتوحة في أغسطس، مما نتج عنه صافي شراء بقيمة 100 مليار يوان من السندات الحكومية، أو ما يعادل 14 مليار دولار.
وفي حين لم يحدد بيان الجمعة مدد أو تواريخ معاملاته، قال رئيس البنك المركزي“بان جونج شنغ” إن تداول السندات سيكون بمثابة أداة لإدارة السيولة.
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ويقول خبراء الاقتصاد إن تداول السندات في أغسطس يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول دعم العائدات طويلة الأجل من خلال بيع السندات ذات فترات زمنية طويلة، مع توفير السيولة الأولية لزيادة منحنى عائد السندات من خلال شراء سندات أقصر أجلاً.
يأتي هذا بعد هبوط عوائد السندات طويلة الأجل لمستويات قياسية، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول منخفضة المخاطر -علاقة عكسية بين السعر والعائد- وسط بيئة من عدم اليقين بشأن اقتصاد الصين.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627762
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