بنك الشعب الصيني يبدأ تداول السندات الحكومية ويشتري 14 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية قصيرة الأجل وباع سندات طويلة الأجل من خلال عمليات السوق المفتوحة في أغسطس، مما نتج عنه صافي شراء بقيمة 100 مليار يوان من السندات الحكومية، أو ما يعادل 14 مليار دولار.

وفي حين لم يحدد بيان الجمعة مدد أو تواريخ معاملاته، قال رئيس البنك المركزي“بان جونج شنغ” إن تداول السندات سيكون بمثابة أداة لإدارة السيولة.

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ويقول خبراء الاقتصاد إن تداول السندات في أغسطس يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول دعم العائدات طويلة الأجل من خلال بيع السندات ذات فترات زمنية طويلة، مع توفير السيولة الأولية لزيادة منحنى عائد السندات من خلال شراء سندات أقصر أجلاً.

يأتي هذا بعد هبوط عوائد السندات طويلة الأجل لمستويات قياسية، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول منخفضة المخاطر -علاقة عكسية بين السعر والعائد- وسط بيئة من عدم اليقين بشأن اقتصاد الصين.

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