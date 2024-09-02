انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب بيانات النشاط الإقليمي المخيبة للآمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متأخرة من جلسة اليوم الإثنين انخفاضًا، مع تأثر معنويات المستثمرين بالبيانات المخيبة للآمال المتعلقة بالنشاط الإقليمي، وكذلك تجدد حالة عدم اليقين السياسي.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر“ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية انخفاضا بنسبة 0.05% بمقدار 0.28 نقطة ليصل إلى 524 نقطة، وفقًا لموقع“ماركت ووتش” المختص في بيانات سوق الأوراق المالية.
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وتراجع مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.08% بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 34343 نقطة، كما سجل مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية انخفاضا بنسبة 0.14% بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 8364 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.12% بمقدار 22 نقطة ليصل إلى 18929 نقطة، كذلك زاد مؤشر“كاك 40” للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.21% بمقدار 16 نقطة مسجلا 7646 نقطة.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627760
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