انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب بيانات النشاط الإقليمي المخيبة للآمال

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متأخرة من جلسة اليوم الإثنين انخفاضًا، مع تأثر معنويات المستثمرين بالبيانات المخيبة للآمال المتعلقة بالنشاط الإقليمي، وكذلك تجدد حالة عدم اليقين السياسي.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر“ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية انخفاضا بنسبة 0.05% بمقدار 0.28 نقطة ليصل إلى 524 نقطة، وفقًا لموقع“ماركت ووتش” المختص في بيانات سوق الأوراق المالية.

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وتراجع مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.08% بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 34343 نقطة، كما سجل مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية انخفاضا بنسبة 0.14% بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 8364 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.12% بمقدار 22 نقطة ليصل إلى 18929 نقطة، كذلك زاد مؤشر“كاك 40” للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.21% بمقدار 16 نقطة مسجلا 7646 نقطة.

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