نجيب ساويرس يعرض قصرًا للبيع فى الساحل الشمالى بـ12.5 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة“سوثبيز إنترناشونال ريالتى” قصرًا مملوكًا لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس فى منطقة خليج ألماظة بمدينة مرسى مطروح، وذلك للبيع مقابل 12.5 مليون دولار، بحسب ما نقله موقع“بارونز”.

العقار الذى يمتلكه رجل الأعمال المصرى يتكون من منزلين متجاورين على مساحة 5700 قدم مربع، قام ساويرس بشرائهما وتطويرهما على مدار العقد الماضى.

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وبدأ نجيب ساويرس بشراء أول منزل مقابل حوالى مليون دولار قبل عشر سنوات تقريبًا، ومن ثم اشترى المنزل المجاور ووسّع ممتلكاته.

ويضم العقار 9 غرف نوم و9 حمامات، إضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة التى تشمل حوض سباحة كبير بحجم مضاعف تقريباً لطول الحوض الأولمبى، وساونا، وقبو نبيذ، ونظام أتمتة منزلية.

وأوضح مروان جبريل، الرئيس التنفيذى لشركة“سوثبيز إنترناشونال ريالتى” فى مصر، أن القصر يتميز بموقعه الاستثنائى على بُعد 120 مترًا فقط من مياه البحر الأبيض المتوسط، ويفصل بينه وبين الشاطئ رمال بيضاء ناعمة.

وقال جبريل، إن المنزل الأول يحتوى على مطبخ مستورد من إيطاليا يمكن فصله عن غرفة المعيشة بواسطة باب زجاجى، بينما المنزل الثانى يحتوى على بار من الرخام بجوار غرفة المعيشة.

وتابع جبريل:“بعد عملى فى لوس أنجلوس، لاحظت الطلب الكبير على العقارات التى كانت مملوكة لأشخاص مشهورين، وهذا المجمّع له نفس الجاذبية بفضل مالكه الذى يعتبر من أبرز رجال الأعمال فى مصر”.