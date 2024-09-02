نجيب ساويرس يعرض قصرًا للبيع فى الساحل الشمالى بـ12.5 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة“سوثبيز إنترناشونال ريالتى” قصرًا مملوكًا لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس فى منطقة خليج ألماظة بمدينة مرسى مطروح، وذلك للبيع مقابل 12.5 مليون دولار، بحسب ما نقله موقع“بارونز”.
العقار الذى يمتلكه رجل الأعمال المصرى يتكون من منزلين متجاورين على مساحة 5700 قدم مربع، قام ساويرس بشرائهما وتطويرهما على مدار العقد الماضى.
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وبدأ نجيب ساويرس بشراء أول منزل مقابل حوالى مليون دولار قبل عشر سنوات تقريبًا، ومن ثم اشترى المنزل المجاور ووسّع ممتلكاته.
ويضم العقار 9 غرف نوم و9 حمامات، إضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة التى تشمل حوض سباحة كبير بحجم مضاعف تقريباً لطول الحوض الأولمبى، وساونا، وقبو نبيذ، ونظام أتمتة منزلية.
وأوضح مروان جبريل، الرئيس التنفيذى لشركة“سوثبيز إنترناشونال ريالتى” فى مصر، أن القصر يتميز بموقعه الاستثنائى على بُعد 120 مترًا فقط من مياه البحر الأبيض المتوسط، ويفصل بينه وبين الشاطئ رمال بيضاء ناعمة.
وقال جبريل، إن المنزل الأول يحتوى على مطبخ مستورد من إيطاليا يمكن فصله عن غرفة المعيشة بواسطة باب زجاجى، بينما المنزل الثانى يحتوى على بار من الرخام بجوار غرفة المعيشة.
وتابع جبريل:“بعد عملى فى لوس أنجلوس، لاحظت الطلب الكبير على العقارات التى كانت مملوكة لأشخاص مشهورين، وهذا المجمّع له نفس الجاذبية بفضل مالكه الذى يعتبر من أبرز رجال الأعمال فى مصر”. كتب: حسام محمد
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