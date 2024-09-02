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تسلا تعدل أسعار الفائدة على تمويل شراء سياراتها

9/2/2024 3:20:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) غيرت شركة“تسلا” معدلات التمويل لبعض مركباتها، بعد خفض أسعار سياراتها وفي ظل تراجع الخصومات الترويجية، في خطوة يُعتقد أنها ستحفز المشترين ومستثمري الأسهم.

ورفعت صانعة السيارات الكهربائية معدل التمويل الترويجي لأجل 72 شهرًا على طراز“موديل 3” إلى 2.99% سنويًا من 1.99%، لكن لا يزال معدل 1.99% متاحًا على القروض ذات الآجال الأقل من 60 شهرًا.

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ومع ذلك، خفضت الشركة معدل التمويل الأساسي لمعظم قروض مركبتي“موديل 3′′ و”موديل واي” بنحو 0.4% إلى 5.59%، حيث تنخفض معدلات التمويل جزئيًا لأن أسعار الفائدة القياسية أقل.

واليوم، يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات حوالي 3.7%، بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن بداية العام وانخفاضًا من قرابة 4.7% في الربيع.

المصدر:

MENAFN02092024000202011048ID1108627758

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