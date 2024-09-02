تسلا تعدل أسعار الفائدة على تمويل شراء سياراتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) غيرت شركة“تسلا” معدلات التمويل لبعض مركباتها، بعد خفض أسعار سياراتها وفي ظل تراجع الخصومات الترويجية، في خطوة يُعتقد أنها ستحفز المشترين ومستثمري الأسهم.
ورفعت صانعة السيارات الكهربائية معدل التمويل الترويجي لأجل 72 شهرًا على طراز“موديل 3” إلى 2.99% سنويًا من 1.99%، لكن لا يزال معدل 1.99% متاحًا على القروض ذات الآجال الأقل من 60 شهرًا.
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ومع ذلك، خفضت الشركة معدل التمويل الأساسي لمعظم قروض مركبتي“موديل 3′′ و”موديل واي” بنحو 0.4% إلى 5.59%، حيث تنخفض معدلات التمويل جزئيًا لأن أسعار الفائدة القياسية أقل.
واليوم، يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات حوالي 3.7%، بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن بداية العام وانخفاضًا من قرابة 4.7% في الربيع.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627758
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