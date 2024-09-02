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3.5 مليار دولار صفقات متوقعة خلال قمة إندونيسيا-أفريقيا فى بالى

9/2/2024 3:20:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد اليوم الاثنين عقد لقاءات بين مسئولين أفارقة ونظرائهم من إندونيسيا لتوقيع صفقات تجارية بقيمة 3.5 مليار دولار بين إندونيسيا والدول الأفريقية خلال فعاليات قمة إندونيسيا-أفريقيا المنعقدة حاليًا في بالي والتى تختتم أعمالها غدا الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين خلال افتتاح اعمال القمة أن هذه الشراكات مع الدول الافريقية ستعزز بشكل كبير حجم التجارة والاتفاقيات التجارية بين إندونيسيا وأفريقيا.

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من جانبه، أكد سفير رواندا في إندونيسيا، عبد الكريم هارليمانا، في تصريح له على هامش مشاركته أن القمة، التي تعقد للمرة الثانية، تعد استمرارًا للزخم الذي أحدثه مؤتمر باندونغ التاريخي (مؤتمر آسيا-أفريقيا) في عام 1955.

وقال هارليمانا:“تعد قمة 2024 مهمة جدًا لإندونيسيا وأفريقيا لأنها تناقش مواضيع حيوية مثل التجارة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والبيئة، والسياحة، والتعاون بين دول الجنوب العالمي، وتبادل أفضل الممارسات”.

وأشار السفير إلى أن اتحاد القطاع الخاص في رواندا يشارك في المنتدى بهدف تبادل أفضل الممارسات وتوقيع صفقات مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية. وأضاف:“ستناقش رواندا أيضًا مع إندونيسيا قضايا تتعلق بالازدواج الضريبي، واتفاقية خدمات النقل الجوي الثنائية، واتفاقية التجارة التفضيلية، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي”.

كما وصف هارليمانا العلاقات بين رواندا وإندونيسيا بأنها“ممتازة”، مشيرًا إلى أن رواندا افتتحت سفارة لها في جاكرتا في يونيو الماضي، وأن الدولتين وقعتا ثلاث مذكرات تفاهم، وما زالت المفاوضات جارية بشأن قضايا ثنائية أخرى.

ووفقًا لوزارة الخارجية الإندونيسية، من بين الاتفاقيات المتوقع توقيعها في القمة مشروع طاقة حرارية أرضية بين شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية“بيروساهان ليستريك نيجارا” وشركة تزويد الكهرباء التنزانية (TANESCO)، وكذلك اتفاقية بين شركة الأدوية الإندونيسية“بيو فارما” وشركة“أتلانتيك لايف ساينسز المحدودة” في غانا.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود إندونيسيا لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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