3.5 مليار دولار صفقات متوقعة خلال قمة إندونيسيا-أفريقيا فى بالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد اليوم الاثنين عقد لقاءات بين مسئولين أفارقة ونظرائهم من إندونيسيا لتوقيع صفقات
تجارية بقيمة 3.5 مليار دولار بين إندونيسيا والدول الأفريقية خلال فعاليات قمة إندونيسيا-أفريقيا المنعقدة حاليًا في بالي والتى تختتم أعمالها غدا الثلاثاء.
وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين خلال افتتاح اعمال القمة أن هذه الشراكات مع الدول الافريقية ستعزز بشكل كبير حجم التجارة والاتفاقيات التجارية بين إندونيسيا وأفريقيا.
موضوعات متعلقة
انخفاض التضخم وتراجع احتمالات الركود.. ما السبب وراء هذا التحسن؟ أكبر مصفاة نفط
في أفريقيا تبدأ إنتاج البنزين الصين تدعم رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين العام المقبل
من جانبه، أكد سفير رواندا في إندونيسيا، عبد الكريم هارليمانا، في تصريح له على هامش مشاركته أن القمة، التي تعقد للمرة الثانية، تعد استمرارًا للزخم الذي أحدثه مؤتمر باندونغ التاريخي (مؤتمر آسيا-أفريقيا) في عام 1955.
وقال هارليمانا:“تعد قمة 2024 مهمة جدًا لإندونيسيا وأفريقيا لأنها تناقش مواضيع حيوية مثل التجارة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والبيئة، والسياحة، والتعاون بين دول الجنوب العالمي، وتبادل أفضل الممارسات”.
وأشار السفير إلى أن اتحاد القطاع الخاص في رواندا يشارك في المنتدى بهدف تبادل أفضل الممارسات وتوقيع صفقات مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية. وأضاف:“ستناقش رواندا أيضًا مع إندونيسيا قضايا تتعلق بالازدواج الضريبي، واتفاقية خدمات النقل الجوي الثنائية، واتفاقية التجارة التفضيلية، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي”.
كما وصف هارليمانا العلاقات بين رواندا وإندونيسيا بأنها“ممتازة”، مشيرًا إلى أن رواندا افتتحت سفارة لها في جاكرتا في يونيو الماضي، وأن الدولتين وقعتا ثلاث مذكرات تفاهم، وما زالت المفاوضات جارية بشأن قضايا ثنائية أخرى.
ووفقًا لوزارة الخارجية الإندونيسية، من بين الاتفاقيات المتوقع توقيعها في القمة مشروع طاقة حرارية أرضية بين شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية“بيروساهان ليستريك نيجارا” وشركة تزويد الكهرباء التنزانية (TANESCO)، وكذلك اتفاقية بين شركة الأدوية الإندونيسية“بيو فارما” وشركة“أتلانتيك لايف ساينسز المحدودة” في غانا.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود إندونيسيا لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
MENAFN02092024000202011048ID1108627756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.