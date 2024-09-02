الصين تدعم رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعا الرئيس الصيني“شي جين بينج” الدول النامية للدفاع عن استقلالها والحفاظ على الوحدة والتعاون والدعوة المشتركة للعدالة الدولية، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية الجمعة قوله في اجتماع مع نظيره الجنوب الأفريقي“سيريل رامافوزا”، أن بكين مستعدة للتعاون الوثيق مع جنوب أفريقيا وستدعم بشكل كامل رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.
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وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الودية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والدعم، فضلًا عن نيتهما في تطوير التعاون بين الصين وجنوب أفريقيا، ورغبتهما في تحسين الحوكمة العالمية.
وأعرب“شي” أن التعاون الوثيق بين البلدين يصب في مصلحة شعبيهما، ويتناسب جيدًا مع خطط تنمية ونمو دول الجنوب العالمي، مؤكدًا أهمية ذلك لما له من تأثير جوهري عالمي.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627755
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