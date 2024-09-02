الصين تدعم رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الرئيس الصيني“شي جين بينج” الدول النامية للدفاع عن استقلالها والحفاظ على الوحدة والتعاون والدعوة المشتركة للعدالة الدولية، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية الجمعة قوله في اجتماع مع نظيره الجنوب الأفريقي“سيريل رامافوزا”، أن بكين مستعدة للتعاون الوثيق مع جنوب أفريقيا وستدعم بشكل كامل رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.

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وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الودية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والدعم، فضلًا عن نيتهما في تطوير التعاون بين الصين وجنوب أفريقيا، ورغبتهما في تحسين الحوكمة العالمية.

وأعرب“شي” أن التعاون الوثيق بين البلدين يصب في مصلحة شعبيهما، ويتناسب جيدًا مع خطط تنمية ونمو دول الجنوب العالمي، مؤكدًا أهمية ذلك لما له من تأثير جوهري عالمي.

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