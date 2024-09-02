أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ إنتاج البنزين

(MENAFN
- Al-Borsa News) دأت المصفاة المملوكة للملياردير النيجيري“أليكو دانجوتي” في معالجة النفط الخام لإنتاج البنزين، ومن المتوقع بدء بيع الوقود بحلول نهاية الأسبوع، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر الإثنين، فإن وحدة“ريفورمر” التابعة لمنشأة“دانجوتي” بدأت العمل، وتبلغ قدرة المعالجة القصوى 650 ألف برميل يوميًا من النفط، لتحويل أكثر من نصف ذلك إلى بنزين.
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ويتوقع“راندي هوربورن”، كبير محللي المصافي في شركة الاستشارات“إنرجي أسبكتس”، أن تتمكن المصفاة من إنتاج حوالي 330 ألف برميل يوميًا من البنزين، وهو ما يمثل أكثر من 1% من الطلب العالمي على الوقود، والذي يبلغ حوالي 27 مليون برميل يوميًا.
يأتي هذا بعد إعلان شركة النفط الحكومية تعطل قدرتها على توفير البنزين بسبب الديون، وتعد نيجيريا مصدرًا عالميًا للطلب على الوقود، حيث استوردت ما يقرب من 250 ألف برميل يوميًا العام الماضي، معظمها إلى أوروبا، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات“فورتيكسا”.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627754
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