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أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ إنتاج البنزين

9/2/2024 3:20:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دأت المصفاة المملوكة للملياردير النيجيري“أليكو دانجوتي” في معالجة النفط الخام لإنتاج البنزين، ومن المتوقع بدء بيع الوقود بحلول نهاية الأسبوع، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر الإثنين، فإن وحدة“ريفورمر” التابعة لمنشأة“دانجوتي” بدأت العمل، وتبلغ قدرة المعالجة القصوى 650 ألف برميل يوميًا من النفط، لتحويل أكثر من نصف ذلك إلى بنزين.

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ويتوقع“راندي هوربورن”، كبير محللي المصافي في شركة الاستشارات“إنرجي أسبكتس”، أن تتمكن المصفاة من إنتاج حوالي 330 ألف برميل يوميًا من البنزين، وهو ما يمثل أكثر من 1% من الطلب العالمي على الوقود، والذي يبلغ حوالي 27 مليون برميل يوميًا.

يأتي هذا بعد إعلان شركة النفط الحكومية تعطل قدرتها على توفير البنزين بسبب الديون، وتعد نيجيريا مصدرًا عالميًا للطلب على الوقود، حيث استوردت ما يقرب من 250 ألف برميل يوميًا العام الماضي، معظمها إلى أوروبا، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات“فورتيكسا”.

المصدر:

MENAFN02092024000202011048ID1108627754

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