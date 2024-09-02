قناة السويس تسعى للحصول على تمويل من اليابان لقاطرة إنقاذ

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت مصر من الحكومة اليابانية توفير قاطرة دعم وإنقاذ لصالح هيئة قناة السويس ، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة.

وقالت وزارة التخطيط فى بيان إن البعثة الفنية التى أوفدتها هيئة التعاون الدولى اليابانية“جايكا” عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلى الهيئة لإعداد دراسة تفصيلية.

موضوعاتالبنوك تخاطب مستوردى ألعاب الأطفال لحصر طلباتهم لفتح اعتمادات المبيعات المحلية تدفع للانخفاض 0.55% في الختام “المشاط”: أفريقيا تحتاج 100 مليار دولار تمويلات لمشروعات البنية التحتية

وذكرت الوزارة أن أهمية هذا المشروع تتمثل فى تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ مما يُسهم في التشغيل المُستدام والمُستقر لقناة السويس.

وتمتلك هيئة قناة السويس أسطولاً من 31 قاطرة من طرازات مختلفة بقدرات تتراوح من 3200 حصان إلى 16 ألف حصان وتستخدم في عمليات القطر والإنقاذ ومكافحة الحرائق وإرساء السفن.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن التعاون الثنائي مع دولة اليابان والشراكة الاستراتيجية لها أهمية كبيرة خاصة أنه يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية خاصة فى تطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات وتعزيز التعليم الفني.

وعقدت مؤخرًا، وزارة التخطيط والتعاون الدولى حوار سياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوى – في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين.

وبنهاية مارس الماضى بلغت قروض اليابان لمصر نحو 2.4 مليار دولار.