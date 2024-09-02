قناة السويس تسعى للحصول على تمويل من اليابان لقاطرة إنقاذ

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- Al-Borsa News) طلبت مصر من الحكومة اليابانية توفير قاطرة دعم وإنقاذ لصالح هيئة قناة السويس ، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة.
وقالت وزارة التخطيط فى بيان إن البعثة الفنية التى أوفدتها هيئة التعاون الدولى اليابانية“جايكا” عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلى الهيئة لإعداد دراسة تفصيلية.
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وذكرت الوزارة أن أهمية هذا المشروع تتمثل فى تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ مما يُسهم في التشغيل المُستدام والمُستقر لقناة السويس.
وتمتلك هيئة قناة السويس أسطولاً من 31 قاطرة من طرازات مختلفة بقدرات تتراوح من 3200 حصان إلى 16 ألف حصان وتستخدم في عمليات القطر والإنقاذ ومكافحة الحرائق وإرساء السفن.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن التعاون الثنائي مع دولة اليابان والشراكة الاستراتيجية لها أهمية كبيرة خاصة أنه يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية خاصة فى تطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات وتعزيز التعليم الفني.
وعقدت مؤخرًا، وزارة التخطيط والتعاون الدولى حوار سياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوى – في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين.
وبنهاية مارس الماضى بلغت قروض اليابان لمصر نحو 2.4 مليار دولار.
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