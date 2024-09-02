الحكومة تدرس إنشاء منطقة حرة للمستثمرين الأفارقة

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس وزاراتا الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية تخصيص منطقة حرة عامة للمستثمرين الأفارقة، ضمن خطة الحكومة لزيادة التبادل التجارى مع الأسواق الأفريقية.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن مستثمرين أفارقة بدأوا يتجهون لإقامة مشروعات صناعية خارج حدود بلادهم فى قطاعات الأغذية والملابس الجاهزة، ويعتمدون فى عملية التصنيع على استيراد المواد الخام من بلادهم ثم يعيدون تصديرها مرة أخرى.

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أوضحت أن عدم امتلاك دولهم بنية تحتية مؤهلة، مثل شبكة طرق، وكهرباء، وغاز طبيعى بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة، دفعهم إلى التفكير فى الاستثمار خارج بلادهم، لذا تسعى مصر إلى استقطاب أكبر عدد للشروع فى تخصيص المنطقة.

وكشفت أن المنطقة المستهدفة تخصيصها ستكون على غرار المنطقة الصناعية الصينية، والتركية المرتقب إنشاؤها.

وشهد التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية نموًا بنسبة 1.2% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى نحو 5.819 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ويميل الميزان التجارى لصالح مصر بقيمة 3.348 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت المصادر، إن شروع الحكومة فى دراسة القرار بناء على توصيات من مجلس الشيوخ قبل شهرين، حيث طالب بضرورة إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر، تتمتع بمقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة التى كفلها القانون.

ووفقًا للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، يهدف مقترح إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، فى إطار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أفريقيا والاستفادة من اتفاقية“الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الأخرى التى تعزز التعاون بين الدول الأفريقية.

وأكدت اللجنة أن المنطقة الحرة الأفريقية ستمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، مع التركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية فى مصر وأفريقيا.