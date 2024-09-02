هروب جزائري وتونسي من سجن سويسري يحيّر السلطات

MENAFN - Khaberni) خبرني - لا تزال السلطات في بازل، سويسرا، تبحث عن سجينين هربا من سجن باسلرجوت ، يوم الجمعة الماضي.

الهاربان هما تونسي يبلغ من العمر 22 عامًا وجزائري عمره 37 عامًا.

التونسي كان في نظام السجون المبكر، وهو متهم بمحاولة القتل العمد والسرقة والعنف ضد السلطات ، أما الجزائري، فقد أدين بارتكاب أضرار جنائية والدخول غير القانوني.

ولم يُعرف بعد كيف تمكن السجينان من الهرب، حيث أكد توبراك يرغوز، رئيس الاتصالات في الإدارة، أنه يجب توضيح ذلك داخليًا.

و بعد الهروب، أصدرت شرطة الكانتون نداءً لاستدعاء شهود، حيث تسعى السلطات للحصول على أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانهما.

وتستمر التحقيقات والبحث عن السجينين الهاربين، حيث يعد هذا الحادث مثيرًا للقلق بالنسبة للسلطات المحلية.