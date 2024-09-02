شاحنة أفوكادو تقتل 11 شخصاً - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مصدر في شرطة الدومينيكان، أن 11 شخصاً على الأقل لقواحتفهموأصيب أكثر من32آخرين، بعدما اصطدمت شاحنة أفوكادو بحانة في الساحل الجنوبي للدولة الواقعة في الكاريبي.

ووقع الحادث فجر الأحد، في مدينة أزوا الصغيرة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة سانتو دومينغو.

وقال مصدر في الشرطة، طالباً عدم الكشف عن هويته: "يتواصل تحديد عدد الجرحى والقتلى. ويشمل الإحصاء مستشفيات مختلفة".

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً

لشاحنة حمراء محملة بالأفوكادو اصطدمت بالحانة، ولجثث قتلى ومصابين على الأرض.

وفرّ سائق الشاحنة من مكان الحادث، لكن الشرطة اعتقلت شخصاً كان برفقته، فيما تواصل التحقيق.