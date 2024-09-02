شاحنة أفوكادو تقتل 11 شخصاً - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن مصدر في شرطة الدومينيكان، أن 11 شخصاً على الأقل لقوا
حتفهم
وأصيب أكثر من
32
آخرين، بعدما اصطدمت شاحنة نقل
أفوكادو بحانة في الساحل الجنوبي للدولة الواقعة في الكاريبي.
ووقع الحادث فجر الأحد، في مدينة أزوا الصغيرة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة سانتو دومينغو.
وقال مصدر في الشرطة، طالباً عدم الكشف عن هويته: "يتواصل تحديد عدد الجرحى والقتلى. ويشمل الإحصاء مستشفيات مختلفة".
ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً
لشاحنة حمراء محملة بالأفوكادو اصطدمت بالحانة، ولجثث قتلى ومصابين على الأرض.
وفرّ سائق الشاحنة من مكان الحادث، لكن الشرطة اعتقلت شخصاً كان برفقته، فيما تواصل التحقيق.
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