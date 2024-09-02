افتتاح المؤتمر العاشر لمنتدى الأردن لحوار السياسات في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 2 أيلول ( بترا ) اشرف الغزاوي - افتتحت في قاعة غرفة تجارة إربد، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العاشر لمنتدى الأردن لحوار السياسات، الذي يأتي ضمن حملته الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية تحت عنوان "المشاركة في الانتخابات وقفة مع الوطن".
وخلال افتتاح المؤتمر الذي رعاه مندوباً عن وزيرة الثقافة أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور ماهر نفش، أكد رئيس المنتدى، الدكتور حميد بطاينة، على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المرتقبة.
وأشار إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد على أهمية زيادة نسبة المشاركة الشعبية وتعظيم دور المرأة والشباب في العمل السياسي والحزبي، وزيادة تمثيلهم في مجلس النواب القادم.
وقال بطاينة إن مجلس النواب المقبل سيكون بطابع حزبي سياسي برامجى، يحقق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث سيساهم في جعل المواطن الأردني شريكاً حقيقياً في العملية السياسية وصناعة المستقبل.
وأشار إلى أهداف منتدى السياسات، والتي تشمل نشر الثقافة الديمقراطية، وترسيخ قيم العمل الديمقراطي، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي. كما سعى المنتدى إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الانتخابات، وتعريف الأفراد والمجتمعات بحقوقهم وواجباتهم وفق الدستور.
بدورها، تناولت عميدة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية، الدكتورة ريم الكناني، في كلمتها عن القطاع النسائي، أهمية الدور الذي أولاه جلالة الملك عبدالله الثاني لتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار داخل المنظومة السياسية الأردنية.
وذكرت أن الرؤية الملكية قد عززت من وجود المرأة في العمل الحزبي، ما يمكنها من التقدم بثقة نحو العمل البرلماني، بما يتضمن الحكومات البرلمانية المقبلة.
في السياق ذاته، أشارت الناشطة نسيبة رحاحلة في كلمتها عن القطاع الشبابي، إلى أهمية تبني منظومة التحديث السياسي ودعت الشباب والشابات إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لمن يمتلكون رؤية سياسية واقتصادية تخدم المصلحة الوطنية.
وأقيمت خلال المؤتمر جلسة تناولت مرتكزات تحفيز المشاركة في الانتخابات، ترأسها الدكتور بكر المجالي. وقد تحدث خلالها مجموعة من الشخصيات، بينهم الوزير الأسبق الدكتور محمد عبيدات، والوزير الأسبق عبد المجيد العزام، وأمين عام الحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، والناشطة إيمان البطاينة، وعمار الحسيني من الهيئة المستقلة للانتخاب.
ودعا المتحدثون إلى ضرورة الانخراط الفعال في الانتخابات النيابية المقبلة، معربين عن أهمية المشاركة الشعبية في تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية في مجال التحديث السياسي.
وأكدوا على الأهمية الكبيرة لدور المرأة والشباب في الحياة السياسية والديمقراطية، ودعوا إلى تحفيزهم للمشاركة في صياغة مستقبل الوطن وتعزيز الوعي السياسي والديمقراطي في المجتمع.
-- ( بترا )
أ غ /ع ط
02/09/2024 18:37:57
MENAFN02092024000117011021ID1108627661
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