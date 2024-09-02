افتتاح المؤتمر العاشر لمنتدى الأردن لحوار السياسات في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 2 أيلول ( بترا ) اشرف الغزاوي - افتتحت في قاعة غرفة تجارة إربد، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العاشر لمنتدى الأردن لحوار السياسات، الذي يأتي ضمن حملته الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية تحت عنوان "المشاركة في الانتخابات وقفة مع الوطن".

وخلال افتتاح المؤتمر الذي رعاه مندوباً عن الثقافة أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور ماهر نفش، أكد رئيس المنتدى، الدكتور حميد بطاينة، على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المرتقبة.

وأشار إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد على أهمية زيادة نسبة المشاركة الشعبية وتعظيم دور المرأة والشباب في العمل السياسي والحزبي، وزيادة تمثيلهم في مجلس النواب القادم.

وقال بطاينة إن مجلس النواب المقبل سيكون بطابع حزبي سياسي برامجى، يحقق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث سيساهم في جعل المواطن الأردني شريكاً حقيقياً في العملية السياسية وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أهداف منتدى السياسات، والتي تشمل نشر الثقافة الديمقراطية، وترسيخ قيم العمل الديمقراطي، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي. كما سعى المنتدى إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الانتخابات، وتعريف الأفراد والمجتمعات بحقوقهم وواجباتهم وفق الدستور.

بدورها، تناولت عميدة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية، الدكتورة ريم الكناني، في كلمتها عن القطاع النسائي، أهمية الدور الذي أولاه جلالة الملك عبدالله الثاني لتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار داخل المنظومة السياسية الأردنية.

وذكرت أن الرؤية الملكية قد عززت من وجود المرأة في العمل الحزبي، ما يمكنها من التقدم بثقة نحو العمل البرلماني، بما يتضمن الحكومات البرلمانية المقبلة.

في السياق ذاته، أشارت الناشطة نسيبة رحاحلة في كلمتها عن القطاع الشبابي، إلى أهمية تبني منظومة التحديث السياسي ودعت الشباب والشابات إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لمن يمتلكون رؤية سياسية واقتصادية تخدم المصلحة الوطنية.

وأقيمت خلال المؤتمر جلسة تناولت مرتكزات تحفيز المشاركة في الانتخابات، ترأسها الدكتور بكر المجالي. وقد تحدث خلالها مجموعة من الشخصيات، بينهم الوزير الأسبق الدكتور محمد عبيدات، والوزير الأسبق عبد المجيد العزام، وأمين عام الحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، والناشطة إيمان البطاينة، وعمار الحسيني من الهيئة المستقلة للانتخاب.

ودعا المتحدثون إلى ضرورة الانخراط الفعال في الانتخابات النيابية المقبلة، معربين عن أهمية المشاركة الشعبية في تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية في مجال التحديث السياسي.

وأكدوا على الأهمية الكبيرة لدور المرأة والشباب في الحياة السياسية والديمقراطية، ودعوا إلى تحفيزهم للمشاركة في صياغة مستقبل الوطن وتعزيز الوعي السياسي والديمقراطي في المجتمع.

-- ( بترا )

أ غ /ع ط

02/09/2024 18:37:57