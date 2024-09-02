رئيس قوة الإطفاء العام يشارك في ورشة عمل الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شارك رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق صباح اليوم الاثنين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي كانت بعنوان «الدروس المستفادة من الحوادث الكبرى»، حيث ذكر في كلمة ألقاها أهمية التخطيط الاستراتيجي الاستباقي وتقييم المخاطر ووضع المرئيات والخطط للحوادث قبل وقوعها ووضع مصفوفة للمخاطر وتعريفها وتبيان الجهة المسؤولة عنها التي من شأنها أن تخفف الآثار الناتجة عنها متى ما توافر التدريب على سيناريوهات شبيهة بهذه الحوادث.
وأكد ضرورة مراجعة المعايير الوقائية والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الحديثة، سواء في ربط المباني بغرفة العمليات أو من خلال ايصال الرسائل التوعوية والتحذيرية للجمهور من خلال تطبيق «سهل» والمساهمة المجتمعية لشركات الاتصالات.
كما شدد على ضرورة التعاون والعمل الجماعي بين الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.
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