رئيس قوة الإطفاء العام يشارك في ورشة عمل الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق

MENAFN - Al-Anbaa) ‏شارك رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد ‏في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق صباح اليوم الاثنين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي كانت بعنوان «الدروس المستفادة من الحوادث الكبرى»، ‏حيث ذكر في كلمة ألقاها أهمية التخطيط الاستراتيجي الاستباقي وتقييم المخاطر ووضع المرئيات والخطط للحوادث قبل وقوعها ووضع مصفوفة للمخاطر وتعريفها وتبيان الجهة المسؤولة عنها التي من شأنها أن تخفف الآثار الناتجة عنها متى ما توافر التدريب على سيناريوهات شبيهة بهذه الحوادث.

‏وأكد ضرورة مراجعة المعايير الوقائية والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الحديثة، سواء في ربط المباني بغرفة العمليات أو من خلال ايصال الرسائل التوعوية والتحذيرية للجمهور من خلال تطبيق «سهل» والمساهمة المجتمعية لشركات الاتصالات.

‏كما شدد على ضرورة التعاون والعمل الجماعي بين الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.