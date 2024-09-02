الأمير الشباب الكويتي قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات المشرفة

كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل الراجحي، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر لمسابقة الجري على الكرسي ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وأشاد سموه بهذا الإنجاز المشرف الذي أكد على قدرة الشباب الكويتي، لاسيما فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة،

متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.