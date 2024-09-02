الأمير الشباب الكويتي قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات المشرفة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل الراجحي، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر لمسابقة الجري على الكرسي ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس.
وأشاد سموه بهذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي أكد على قدرة الشباب الكويتي، لاسيما فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة،
متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
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