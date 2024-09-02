وزير الصحة يفتتح وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال في مستشفى جابر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال في مستشفى جابر الأحمد، وهي إضافة جديدة تعكس حرص الوزارة على تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة.
وأكد الوزير العوضي على أهمية هذه الوحدة الجديدة كمساهمة نوعية في تطوير الرعاية الصحية للأطفال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت.
بدورها، أوضحت رئيس قسم الأطفال في مستشفى جابر د.أسيل العوضي، واستشارية أمراض تنفس الأطفال واضطرابات النوم والتنفس الصناعي المزمن، أن هذا يعتبر انجازا يعكس التعاون المثمر بين مختلف القطاعات الطبية.
وقالت «إن افتتاح وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث تستهدف هذه الوحدة تقديم الرعاية المتكاملة والشاملة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التنفس نتيجة لعدة أسباب مرضية منها ضعف العضلات، أو خلل بمراكز التحكم بالتنفس في الدماغ، أو أمراض الرئة المزمنة، أو حتى الاختناقات الناتجة عن اضطرابات النوم».
وبينت انه من خلال هذه الوحدة، يمكن للأطفال الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي الميكانيكي، سواء عن طريق فتحة القصبة الهوائية أو عبر أجهزة دفع الهواء الإيجابي، أن يحصلوا على رعاية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياتهم، حيث أثبتت الدراسات الحديثة إن استخدام أجهزة التنفس الصناعي طويلة المدى يمكن أن يعزز قدرة الطفل على ممارسة الأنشطة اليومية بشكل أفضل، بل وأحيانا قد يسهم في زيادة العمر المتوقع له بناء على حالته الصحية والتشخيص الطبي.
وأشارت إلى أن وحدة التنفس الصناعي تتكون من خمس غرف مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إضافة إلى غرفة مخصصة للحالات الحرجة، حيث تعتمد الوحدة على تقديم الرعاية المشتركة من خلال تعاون تخصصات طبية دقيقة، تشمل العناية المركزة، والأطفال العام.
وأكدت أن الفريق الطبي المتخصص في التنفس الصناعي المزمن يحرص على توفير المعرفة والمهارات الضرورية لتدريب أهل المريض على الرعاية المنزلية، من خلال إرشادهم لكيفية تشغيل أجهزة التنفس الصناعي المنزلي، والعناية اليومية بالقصبة الهوائية، والتعامل مع حالات الطوارئ لضمان استمرار الرعاية الآمنة للطفل بعد خروجه من المستشفى.
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