وزير الصحة يفتتح وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال في مستشفى جابر

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال في جابر الأحمد، وهي إضافة جديدة تعكس حرص الوزارة على تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة.

وأكد الوزير العوضي على أهمية هذه الوحدة الجديدة كمساهمة نوعية في تطوير الرعاية الصحية للأطفال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت.

بدورها، أوضحت رئيس قسم الأطفال في مستشفى جابر د.أسيل العوضي، واستشارية أمراض تنفس الأطفال واضطرابات النوم والتنفس الصناعي المزمن، أن هذا يعتبر انجازا يعكس التعاون المثمر بين مختلف القطاعات الطبية.

وقالت «إن افتتاح وحدة التنفس الصناعي المزمن للأطفال يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث تستهدف هذه الوحدة تقديم الرعاية المتكاملة والشاملة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التنفس نتيجة لعدة أسباب مرضية منها ضعف العضلات، أو خلل بمراكز التحكم بالتنفس في الدماغ، أو أمراض الرئة المزمنة، أو حتى الاختناقات الناتجة عن اضطرابات النوم».

وبينت انه من خلال هذه الوحدة، يمكن للأطفال الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي الميكانيكي، سواء عن طريق فتحة القصبة الهوائية أو عبر أجهزة دفع الهواء الإيجابي، أن يحصلوا على رعاية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياتهم، حيث أثبتت الدراسات الحديثة إن استخدام أجهزة التنفس الصناعي طويلة المدى يمكن أن يعزز قدرة الطفل على ممارسة الأنشطة اليومية بشكل أفضل، بل وأحيانا قد يسهم في زيادة العمر المتوقع له بناء على حالته الصحية والتشخيص الطبي.

وأشارت إلى أن وحدة التنفس الصناعي تتكون من خمس غرف مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إضافة إلى غرفة مخصصة للحالات الحرجة، حيث تعتمد الوحدة على تقديم الرعاية المشتركة من خلال تعاون تخصصات طبية دقيقة، تشمل العناية المركزة، والأطفال العام.

وأكدت أن الفريق الطبي المتخصص في التنفس الصناعي المزمن يحرص على توفير المعرفة والمهارات الضرورية لتدريب أهل المريض على الرعاية المنزلية، من خلال إرشادهم لكيفية تشغيل أجهزة التنفس الصناعي المنزلي، والعناية اليومية بالقصبة الهوائية، والتعامل مع حالات الطوارئ لضمان استمرار الرعاية الآمنة للطفل بعد خروجه من المستشفى.