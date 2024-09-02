الداخلية تخصيص رقم لكل محافظة لتحديد موعد البصمة البيومترية

يتم إرسال جميع المستندات الدالة والمتعلقة بالحالة الصحية على تطبيق "الواتس آب" لتحديد موعد إجراء البصمة البيومترية

‏في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات وزارة الداخلية للمجتمع، وحرصاً على تيسير وتسهيل إجراءات أخذ البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة ‏(فئة المعاقين المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية، ونظراً للاقبال على اجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة، قامت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بتخصيص أرقام للمحافظات حيث يقوم الاشخاص طالبو الخدمة برفع المستندات الدالة على حالتهم عن طريق تطبيق "الواتس آب" ثم يتم التواصل معهم وتحديد موعد لاجراء البصمة

البيومترية.