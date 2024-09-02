الداخلية تخصيص رقم لكل محافظة لتحديد موعد البصمة البيومترية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يتم إرسال جميع المستندات الدالة والمتعلقة بالحالة الصحية على تطبيق "الواتس آب" لتحديد موعد إجراء البصمة البيومترية
في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات وزارة الداخلية للمجتمع، وحرصاً على تيسير وتسهيل إجراءات أخذ البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة (فئة المعاقين المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية، ونظراً للاقبال على اجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة، قامت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بتخصيص أرقام للمحافظات حيث يقوم الاشخاص طالبو الخدمة برفع المستندات الدالة على حالتهم عن طريق تطبيق "الواتس آب" ثم يتم التواصل معهم وتحديد موعد لاجراء البصمة
البيومترية.
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