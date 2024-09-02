منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا يشهد دعوات للاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) بليد (سلوفينيا) /PNN- شهد منتدى بليد الاستراتيجي التاسع عشر في سلوفينيا، اليوم الإثنين، توجيه دعوة للاعتراف بفلسطين كدولة "ذات سيادة ومستقلة".

المنتدى الذي عقد هذا العام تحت شعار "عالم الحقائق الموازية"، بدأ بكلمة لرئيسة سلوفينيا ناتاسا بيرك موسار ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية تانيا فاجون.

وقالت رئيسة سلوفينيا: "ثمة حاجة متزايدة لأن يتعامل المجتمع الدولي مع التهديدات والتحديات الجديدة التي تواجه السلام والأمن الدوليين من أجل الاستجابة الفعالة للكوارث الإنسانية".

وأضافت: "كما نرى في فلسطين والسودان وأوكرانيا وأماكن أخرى، لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة، إن التحديات التي نواجهها عالمية وتتطلب حلولاً عالمية".

أما فاجون فأشارت لوجود صراعات مسلحة متزايدة في العالم.

وقالت إن "السمة التي تميز الحروب اليوم هي الهجمات الوحشية الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان".

وذكرت أن بلادها ستقدم "دعما ماليا ومعدات طبية وسيشرفون على تنفيذ برامج إعادة تأهيل لصالح الفلسطينيين بغزة الذين يعانون أوضاعا صعبة" بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعت وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية الدول إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، ودعم حل الدولتين.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شارك في المنتدى عبر الفيديو، سلوفينيا على توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر وصفه بـ "الحاسم".

وأوضح غوتيريش في كلمته أنّ البشرية تعيش في عالم منقسم، وأن معالجة هذا الانقسام والتغلب على الصعوبات أمر ممكن من خلال إيجاد الحلول على أرضية مشتركة.

ويختتم المنتدى أعماله غدا الثلاثاء بعد جلسات حوارية يشارك فيها قادة من دول عدة.

وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في الرابع من حزيران/يونيو الماضي، عقب اعترافات مماثلة من إسبانيا والنرويج وإيرلندا.