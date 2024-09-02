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مستعمرون يقتحمون خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

9/2/2024 3:05:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN- اقتحم مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، وصوروا منشآت للمواطنين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن طواقم "مجلس المستعمرات" اقتحمت خيام المواطنين جنوب خربة الحديدية، وصورت عدة منشآت، وهددت السكان بترحيلهم من المنطقة.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستعمرين وقوات الاحتلال، تتمثل باقتحام خيام المواطنين وترهيبهم، وملاحقة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم.

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