مستعمرون يقتحمون خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستعمرين وقوات الاحتلال، تتمثل باقتحام خيام المواطنين وترهيبهم، وملاحقة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم.

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