مستعمرون يقتحمون خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN- اقتحم مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، خيام المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، وصوروا منشآت للمواطنين.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن طواقم "مجلس المستعمرات" اقتحمت خيام المواطنين جنوب خربة الحديدية، وصورت عدة منشآت، وهددت السكان بترحيلهم من المنطقة.
يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستعمرين وقوات الاحتلال، تتمثل باقتحام خيام المواطنين وترهيبهم، وملاحقة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم.
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