الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم طولكرم: حصار وتجريف للبنية التحتية وانقطاع للكهرباء والمياه

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN- يواصل الاحتلال الإسرائيلي، تجريف البنية التحتية في مخيم طولكرم، عقب اقتحامه للمخيم منذ ساعات ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لمراسلتنا، بأن المخيم يعيش الآن حالة حصار مشددة من كافة مداخله والطرق المؤدية إليه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على كافة المناطق الكاشفة له، وتطلق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل من يتحرك.

وأضاف أن جرافات الاحتلال تقوم بتجريف وتخريب ما تبقى من البنية التحتية وممتلكات المواطنين، موضحا أن التجريف طال شارع الخدمات والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي، وحارات البلاونة والغانم وقاقون والمربعة والحمام ووسط المخيم.

وتسبب التجريف في إحداث حواجز ترابية مرتفعة من اسفلت الشوارع والحجارة، ما أدى إلى إغلاق الطرقات.

وأوضح سلامة، بأن الاحتلال دمر خطوط الكهرباء المغذية للمخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، عدا عن انقطاع المياه.

ووصف الوضع داخل المخيم بأنه صعب جدا، وقال: "لم

يتسنى لنا التقاط أنفاسنا من العدوان الأخير،

حتى باغتنا الاحتلال بعدوان جديد يحمل في فحواه تدمير آخر لما تبقى من المخيم".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة اقتحمت ظهر اليوم مدينة طولكرم من مدخلها الغربي.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فجر الأربعاء الماضي، استمر 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.