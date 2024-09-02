الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم طولكرم: حصار وتجريف للبنية التحتية وانقطاع للكهرباء والمياه

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN- يواصل الاحتلال الإسرائيلي، تجريف البنية التحتية في مخيم طولكرم، عقب اقتحامه للمخيم منذ ساعات ظهر اليوم الإثنين.
وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لمراسلتنا، بأن المخيم يعيش الآن حالة حصار مشددة من كافة مداخله والطرق المؤدية إليه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على كافة المناطق الكاشفة له، وتطلق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل من يتحرك.
وأضاف أن جرافات الاحتلال تقوم بتجريف وتخريب ما تبقى من البنية التحتية وممتلكات المواطنين، موضحا أن التجريف طال شارع الخدمات والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي، وحارات البلاونة والغانم وقاقون والمربعة والحمام ووسط المخيم.
وتسبب التجريف في إحداث حواجز ترابية مرتفعة من اسفلت الشوارع والحجارة، ما أدى إلى إغلاق الطرقات.
وأوضح سلامة، بأن الاحتلال دمر خطوط الكهرباء المغذية للمخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، عدا عن انقطاع المياه.
ووصف الوضع داخل المخيم بأنه صعب جدا، وقال: "لم
يتسنى لنا التقاط أنفاسنا من العدوان الأخير،
حتى باغتنا الاحتلال بعدوان جديد يحمل في فحواه تدمير آخر لما تبقى من المخيم".
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة اقتحمت ظهر اليوم مدينة طولكرم من مدخلها الغربي.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فجر الأربعاء الماضي، استمر 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.
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