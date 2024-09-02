موقع اخباري : دول عربية تضغط لتحقيق ثلاث خيارات لخروج السلطة من مأزقها اهمها توحيد حركة فتح

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /نشر موقع رأي اليوم تقريرا قالت فيه ان هناك ثلاث خيارات امام السلطة الفلسطينية للخروج من المأزق السياسي الحالي حيث طالبتالاردن ومصر من الرئيس اتخاذ خطوات اساسية لتعزيز مكانتها.

وبحسب الموقع تمارس الأردن خلف الستار ضغوطا من طراز خاص على الرئيس الفلسطيني محمود عباس

لدفعه لاتخاذ 3 خطوات يرى الأردن أنها أساسية ومفصلية تجنبا لانهيار الأوضاع القانونية وترنّح السلطة الفلسطينية وبأسرع توقيت ممكن.

الموقع ادعى ان مُطالبات عمّان للرئيس عباس بعد النظر اليه باعتباره الرمز الأهم للشرعية الفلسطينية تبدأ من تحفيزه وحثه على تنفيذ مصالحة سريعة بين أقطاب حركة فتح واعادة جمع واستقطاب الغاضبين والمطرودين والذين تم اقصاءهم من قادة الحركة.

واشار الموقع ان عمان تعرض بحماس المساعدة على الرئيس عباس تحت عنوان الضرورة الملحّة لحل الخلافات البينية داخل مؤسسات حركة فتح.

ويبدو أن اتصالات تجري بكثافة حاليا من جانب مسئولين أردنيين مع قيادات بارزة في حركة فتح

بهدف لفت نظرها إلى ضرورة التوحد والتقارب ثم الوقوف خلف الرئيس محمود عباس في إطار المصالحة الفتحاوية الداخلية

التي أصبحت محطّة ضرورية.

الجهد الأردني الملحوظ هنا تُسانده دول عربية أهمها الإمارات ومصر.



وذكرت مصادر مطلعة أن عمّان طلبت من أبو ظبي تحديدا مشاركتها في مشروع سياسي خاص لتوحيد أطر وأقطاب مؤسسات حركة فتح وحل الخلافات.

والتقدير أن الاتصالات التوحيدية تلك تشمل شخصيات فتحاوية بارزة من بينها ناصر القدوة وتوفيق الطيراوي ومحمود العالول وجبريل الرجوب ومحمد دحلان وآخرون.

المطلب الأردني الثاني المُلح في السياق يتمثل في لفت نظر الرئيس محمود عباس إلى أن مشروعه المرتبط بالحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد مصطفى لا يبدو انه يعبر ببساطة في الاقنية الدولية.

والمقترح الأردني- المصري تحديدا هنا هو أن يُبادر عباس وبأسرع وقت بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات تكنوقراطية تضم شخصيات ناقدة أو معارضة له ايضا وعلى أساس أن اتخاذ زمام المبادرة بخطوة جريئة من هذا النوع قد يفتح المجال فورا لتحصيل دعم مالي أوروبي وأمريكي

لتلك الحكومة الجديدة حيث أن وزارة الدكتور مصطفى

وضعها صعب وأخفقت في التسلل الى المجتمع الدولي.

وتُعبّر شخصيات مصرية أيضا بالمقابل عن قناعتها بان وزارة جديدة اكثر قبولا لدى الاقنية الدولية يمكن أن تُساعد في طمأنة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاحقا على مشاريع إعادة الإعمار في غزة.

المطلب الثالث الذي تقترحه عمّان وبسرعة أيضا هو أن الوقت قد حان لكي يحسم الرئيس محمود عباس نفسه ملف خلافته بطريقة لا تثير الجدل وتحسم الخيارات وبعد دراسة متعمقة بمعنى أن لا يترك عباس ملف خليفته للظروف والاعتبارات الوقتية

وأن يُبادر لتعيين نائب له بصفته رئيس للسلطة الفلسطينية وليس رئيس لحركة فتح فقط.

ويُراهن الاردن على مبادرات وحراكات من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في الاتجاهات الثلاثة سالفة لذكر باعتبار تلك الخطوات تساهم في تصليب شرعية الرئاسة الفلسطينية.

وتحول دون الاجتهادات وتنهي بعض الملفات العالقة وعلى اساس قناعة أردنية راسخة بأن بقاء وتمكين الرئيس عباس من الثوابت والخطوط الحمراء والقناعة أن النظام الرسمي العربي يجب أن يتدخّل وبقوّة لمنع حكومة اليمين الإسرائيلي من المساس بالشرعية الفلسطينية.