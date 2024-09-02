«إقامة دبي»: تقليص زمن إصدار تصريح المغادرة لـ 48 ساعة بدلاً من 10 أيام

باشرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، استقبال الراغبين بتعديل أوضاعهم، وفقاً للمبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أعلنت بموجب قرار ((الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ))، بالشراكة والتعاون مع وزارات الداخلية، الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، وذلك بمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز ((آمر)) النموذجية المنتشرة في الإمارة.

وأنجزت ((إقامة دبي)) إجراءات المخالفين بكل سهولة ويسر، وفي دقائق معدودة.

تسريع الإجراءات

واستقبلت المراكز المذكورة منذ الساعات الأولى لصباح الأمس المئات من جموع المُخالفين، حيث بدأت منذ الـ 8 صباحاً في العمل وإنهاء إجراءات المتعاملين بحضور ومتابعة مباشرة من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد بن مهير بن سرور، ومساعديه الذين حرصوا على الوجود بالقرب من المتعاملين، للوقوف على سير العمل، ولبث روح الطمأنينة في نفوس المراجعين، وتقديم الدعم الكامل لهم، فيما عمد طاقم الموظفين لتوجيه المراجعين إلى أماكن إنجاز معاملاتهم وتعريفهم بالخطوات والوثائق المطلوبة لتعديل أوضاعهم، وتسريع إجراءات عودتهم لأوطانهم، بما يعزز الجهود المستمرة في تحسين جودة حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.

سرعة في الإنجاز

وأنجزت إقامة دبي إجراءات 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة في الثلاثين الدقيقة الأولى من بدء توقيت المهلة، صباح أمس، والتي انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وأبلغت الراغبين في مغادرة الدولة بأنه سيتم إصدار تصاريح المغادرة لهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تقديمهم طلب المغادرة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير بخلاف الوقت السابق، الذي كان يستغرق فيه صدور تصريح المغادرة قرابة 10 أيام.

منصات توظيف

وقال الفريق محمد أحمد المري، إن ((إقامة دبي))، بالتعاون مع 15 شركة كبرى في القطاع الخاص، وفرت فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم، بهدف منحهم فرصة البقاء في الدولة، مشيراً إلى أن الشركات وفرت في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير منصات لإجراء المقابلات والتوظيف، للمخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم، والبقاء للعمل داخل الدولة، وبدأت الشركات باستقبال الراغبين في العمل منذ الساعة الأولى من سريان المهلة، في وظائف شاغرة لديها.

وأشار إلى أن ((إقامة دبي)) خصصت فرق عمل لاستقبال المراجعين، وإرشادهم بالإجراءات الصحيحة لتسوية أوضاعهم، وتم تجهيز مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير لاستقبال 2000 مراجع يومياً، إلى جانب 86 مركزاً لـ((آمر)) منتشرة في أنحاء الإمارة.

قيم التسامح

وأكد الفريق المري أن فرق العمل قدمت الدعم لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال، واستقبلت حالات إنسانية كثيرة تجسيداً لمضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعزيزاً للوجه الإنساني لإمارة دبي، وإعلاء لقيم التسامح والتراحم المجتمعي من أجل مساعدة المخالفين على تصحيح أوضاعهم، عبر إجراءات مرنة وميسرة، تمكنهم من الخروج الآمن أو العيش والعمل بحرية في الدولة بموجب قوانين الإقامة والعمل.

من جانبه أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي على جاهزية كل المراكز لاستقبال المخالفين لإنهاء إجراءاتهم، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المُغادرة خلال فترة المهلة، والتي بدأت منذ الأمس وتستمر لمدة شهرين حتى 31 أكتوبر، موضحاً أن مراكز آمر النموذجية، والبالغ عددها 86 مركزاً والمُنتشرة في كل أنحاء إمارة دبي تقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً ((أي حاملي الهوية الإماراتية)).

ودعا القمزي إلى عدم الانصياع وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة غير الدقيقة، والتواصل مع مركز الاتصال آمر 8005111، للتحقق من المعلومات الصحيحة، حيث يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

سلاسة الإجراءات

وفي سياق متصل أشاد عدد من المراجعين، الذين توافدوا إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بسلاسة الإجراءات وسهولتها، والتي أسهمت في إنجازهم لإجراءاتهم السفر، وتعديل الوضع خلال دقائق معدودة، مشيدين بالتعامل الإنساني لموظفي إقامة دبي، الذين كانوا يستقبلون مخالفي نظام الإقامة ويوجهونهم إلى الخطوات الصحيحة لإنجاز معاملاتهم، معربين عن سعادتهم بهذه المهملة الإنسانية، التي منحتهم أملاً جديداً وفرصة لبدء حياة مستقرة، بعد فترة من مخالفتهم لنظام الإقامة في الدولة، والتي نسبوا أسبابها لفقدان وظائفهم خلال جائحة كورونا، والوعود الزائفة التي حصلوا عليها من مكاتب التوظيف الوهمية في بلدانهم، التي استقدمتهم لشغل وظائف محددة ومفاجأتهم بعدم وجودها عند وصولهم للدولة.

كما أبدى المراجعون من المخالفين إعجابهم الشديد بمبادرة إقامة دبي، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والتي وفرت منصات توظيف لكبرى الشركات في مقر المركز، تعرض فرصاً وظيفية وتعرف المراجعين من المخالفين بالشواغر في القطاعات المختلفة، وتجري مقابلات، وتمنحهم عروض عمل بصورة فورية قبيل تقديمهم طلب مغادرة الدولة، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد المفاهيم والقيم الإنسانية، التي تضمنتها المبادرة.

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