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المهر فيسبروي يحرز لقب كأس الوثبة في إيطاليا

9/2/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز المهر "فيسبروي" لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة.

وأقيم السباق أمس على مضمار "كابريللي ليفورنو" في العاصمة الإيطالية روما، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتنافست 6 من الخيول في عمر 3 سنوات لمسافة 1950 متراً، وتفوق "فيسبروي" بفارق 0,75 طول عن "أورلاندو جو" لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو، بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

وجاء ثالثاً "كنجدوم" لتي اس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، للمالك والمدرب كريستيان ميتيني.

من جانب آخر يستضيف مضمار "شيبستو" بالعاصمة البريطانية لندن، غداً فعاليات كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 7 من نخبة الخيول في بريطانيا.

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