الجواد الباسو تي بطلا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

توج أمس الجواد الهولندي " الباسو تي " بطلا للمحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، ضمن سباقات النسخة رقم 31 من البطولة.

وتقام سلسلة سباقات البطولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثا أصيلا من التراث الوطني.

وشهد السباق حضورا جماهيريا كبيرا، وتنافسا شديدا بين الخيول المشاركة من نخبة مرابط الخيول العربية في ألمانيا وأوروبا، لمسافة 1600 مترا ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، حيث نجح الجواد الهولندي " الباسو تي" للمالك والمدرب جيرارد زوتليف وتحت قيادة الفارس كوب فاندربيك في اقتناص اللقب بعد صراع محتدم مع الجواد " لايتينج ثندر وجعفر "، وتمكن البطل البالغ من العمر 5 سنوات من التفوق بفارق أنف عن "لايتنج ثندر" للمالك رافال بلاتيك، فيما جاء ثالثا "جعفر" من نسل ( داحس x بديرة) للمالك أبو بكر صديق عبدالله.

وقدم البطل أداء قويا في صراع الأمتار الأخيرة ونجح في قطع مسافة السباق بزمن 01:46,18 دقيقة، ليضيف لقبا مهما في مسيرته التي شهدت فوزه مؤخرا بلقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية في بلجيكا.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: " فخورون بالنجاح اللافت لسباق كأس رئيس الدولة في ألمانيا، والحضور الجماهيري الكبير، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية، ونشيد بالمنافسة القوية والمثيرة بين الخيول المشاركة في السباق من صفوة الخيول العربية في ألمانيا وأوروبا".

وأضاف: " نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لدعمه وتوجيهاته التي تقودنا لنجاحات سباقات الكأس الغالية في كافة المحطات والمضامير العالمية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العمل والجهد لإخراج كافة الفعاليات في أفضل صورة بما يعزز مكانة الدولة كأكبر مطور في العالم لسباقات الخيول العربية الأصيلة".

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