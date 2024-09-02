وزير الخارجية البريطاني: القيود على صادرات الأسلحة لإسرائيل ليست حظراً شاملاً

وزير الخارجية البريطاني: القيود على صادرات الأسلحة لإسرائيل ليست حظراً شاملاً
التاريخ
9/2/2024 3:00:32 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده ليس حظراً شاملاً على السلاح.
وأضاف لامي أمام البرلمان في أثناء إعلانه تعليق 30 رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل: "هذا ليس حظراً شاملاً، وليس حظراً على الأسلحة".
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