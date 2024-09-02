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وزير الخارجية البريطاني: القيود على صادرات الأسلحة لإسرائيل ليست حظراً شاملاً

9/2/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده ليس حظراً شاملاً على السلاح.

وأضاف لامي أمام البرلمان في أثناء إعلانه تعليق 30 ​​رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل: "هذا ليس حظراً شاملاً، وليس حظراً على الأسلحة".

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