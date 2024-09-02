ترامب: كان لي كل الحق في التدخل في انتخابات 2020



أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد أنه كان له "كل الحق" في التدخل في 2020. ويواجه ترامب اتهامات اتحادية وحكومية بمحاولة تغيير مسار خسارته انتخابات 2020 لصالح الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت أمس الأحد: "من سمع أنك متهم بالتدخل في انتخابات رئاسية، حيث لك كل الحق في القيام بذلك؟".

وتتهم لائحة اتهام اتحادية ترامب بالاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة. وواجه ترامب لائحة اتهام اتحادية منقحة الشهر الماضي تتهمه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.

ويواجه ترامب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث اتُهم أيضاً بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يُستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في الثاني يناير

2021، حث فيها ترامب كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على "إيجاد" ما يكفي من الأصوات لعكس خسارته الضيقة في الولاية. ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.

ولم يذكر ترامب، المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، ما إذا كان سيقبل دون شروط نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر،

إذا فازت بها منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.

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