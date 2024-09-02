رئيس الدولة يبحث ووزير خارجية الكويت العلاقات الأخوية الراسخة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، معالي عبدالله علي اليحيا خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة، ومسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة، وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي وزير الخارجية الكويتي تحياته إلى صاحب السمو أمير الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والنماء.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية الكويتي الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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