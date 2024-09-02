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البرازيلي ماركوس ليوناردو ينضم للهلال السعودي مقابل 44 مليون يورو

9/2/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن ناديا بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم والهلال السعودي، اليوم الاثنين، انتقال البرازيلي ماركوس ليوناردو من الأول إلى الثاني دون الكشف عن مدة التعاقد.

وذكر بنفيكا في بيان أن الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو (نحو 44.28 مليون دولار) مع حصول النادي البرتغالي على 10 في المئة من قيمة انتقال اللاعب إلى أي ناد آخر.

كما أعلن الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الموهوب ماركوس ليوناردو هلالي" برفقة مقطع فيديو للاعب.

ويبلغ المهاجم ليوناردو من العمر 21 عاما ومثل البرازيل على صعيد منتخبات الناشئين والشباب ولم يشارك مع المنتخب الأول.

وكان الهلال قد اعلن أمس ضم متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب لمدة خمسة مواسم دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بعد حصده ست نقاط في أول جولتين من الموسم الجديد.

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